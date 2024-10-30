Şehitkâmil Belediyesi'nden Cumhuriyet'in İlanının 101. Yılına Özel 101 Araçla Cumhuriyet Korteji - Son Dakika
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Şehitkâmil Belediyesi'nden Cumhuriyet'in İlanının 101. Yılına Özel 101 Araçla Cumhuriyet Korteji

Şehitkâmil Belediyesi\'nden Cumhuriyet\'in İlanının 101. Yılına Özel 101 Araçla Cumhuriyet Korteji

Şehitkâmil Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in ilanının 101. yılına özel 101 araçla Cumhuriyet korteji yapıldı. Türk bayrakları ve şarkılarla Cumhuriyet coşkusunu tüm ilçeye yaydı.

30.10.2024 17:39  Güncelleme: 17:46
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in ilanının 101. yılına özel 101 araçla Cumhuriyet korteji yapıldı. Türk bayrakları ve şarkılarla Cumhuriyet coşkusunu tüm ilçeye yaydı.

Şehitkamil Belediyesi organizasyonları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkulu bir şekilde geçti. Haftalar öncesinde başlayan etkinliklerin finali 101 araçla Cumhuriyet korteji ile yapıldı. Aydınlar Mahallesi'nde başlayan kortej, Gaziantep Üniversitesi bölgesinde sona erdi.

Başkan Umut Yılmaz, CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu ve CHP İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım ile birlikte Türk bayrakları ile donatılan araçla ilçeyi turlayarak vatandaşları selamladı. Cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşıyan Yılmaz, vatandaşlar büyük takdir gördü. Korteje katılamayan vatandaşlar evlerinden Türk bayrakları ile Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Yılmaz, Gaziantep'e yakışır bir kutlama programı hazırladıklarını söyledi. Haftalar öncesinde başladıkları kutlama etkinlikleri ile özlem duyulan Cumhuriyet Bayramları'nı yeniden yaşatmayı amaçladıklarını dile getirdi. Gaziantep'te hasret kalınan bir manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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