Şehitkamil Belediyesi\'nden, Gaziantep Fk-Beşiktaş Maçı İçin 501 Kişiye Bilet

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, 6 Ekim pazar günü (bugün) oynanacak Gaziantep FK- Beşiktaş maçı için 501 taraftara bilet hediye etti. Tüm şehri maça davet eden Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Şehrimizin takımına sahip çıkma zamanı" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep FK-Beşiktaş maçına gitmek isteyen taraftarlara sürpriz yaparak, 501 bilet hediye etti. Amaçlarının hem takıma sahip çıkmak hem de takım ve şehir arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Bugün tam da o gün. Tüm taraftarlarımızla sahada olacağız ve takımımıza 90 dakika boyunca destek çıkacağız" diye konuştu.

Yılmaz, ayrıca 'sehitkamil.bel.tr' üzerinden başvuru yapan ve bilet almaya hak kazanan taraftarlara bilgilendirme mesajı gittiğini belirterek, herkesi maça davet etti.