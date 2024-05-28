Gaziantep'te Kütüphaneler, YKS'ye Hazırlanan Öğrencilere 7/24 Hizmet Verecek - Son Dakika
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Gaziantep'te Kütüphaneler, YKS'ye Hazırlanan Öğrencilere 7/24 Hizmet Verecek

Gaziantep\'te Kütüphaneler, YKS\'ye Hazırlanan Öğrencilere 7/24 Hizmet Verecek

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla ilçedeki altı kütüphanenin sınav tarihine kadar 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunacağını duyurdu. Başkan Yılmaz, bu uygulamanın öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine büyük bir katkı sağlayacağını belirtti.

28.05.2024 10:44  Güncelleme: 10:54
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 8 ve 9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla, ilçedeki altı kütüphanenin sınav tarihine kadar 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunacağını duyurdu.

Başkan Yılmaz, D.T. Şehitkamil Sahnesi içerisinde yer alan M. Sami Benli Kütüphanesi, Şehitkamil Sanat Merkezi içerisindeki Sanat Kütüphanesi, Merveşehir Gençlik Kütüphanesi, Belkıs Gençlik Kütüphanesi, Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi ve Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kütüphanesi'nin 8-9 Haziran 2024 tarihlerine kadar 7 gün 24 saat hizmet vereceğini açıkladı.

Yılmaz, bu uygulamanın öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine büyük bir katkı sağlayacağını belirterek, "Gençlerimizin başarılı olmaları için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kütüphanelerimizin 7/24 açık olması, onların daha verimli bir şekilde ders çalışmalarına imkan tanıyacaktır. Öğrencilerimiz, gece-gündüz demeden bu kütüphanelerden faydalanarak, sınavlarına en iyi şekilde hazırlanabilecekler" dedi.

Kütüphanelerde, öğrencilerin ders çalışma ortamlarının en iyi şekilde sağlanabilmesi için her türlü imkan sunuluyor. Geniş ve ferah çalışma alanları, internet erişimi, zengin kaynak ve materyal çeşitliliği ile öğrenciler, rahat bir ortamda sınav hazırlıklarını sürdürebilecek.

Kaynak: ANKA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kütüphaneler, YKS'ye Hazırlanan Öğrencilere 7/24 Hizmet Verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kütüphaneler, YKS'ye Hazırlanan Öğrencilere 7/24 Hizmet Verecek - Son Dakika
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