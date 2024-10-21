Şehitkamil'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Başladı

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama ekinliklerine yüzme yarışı ile başladı. Yarışmanın açılış seremonisine katılan Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılını coşkuyla kutlayacaklarını belirterek, "Cumhuriyet, yobazlığın düşmanı, aydınlık yarınlardır. Gençliğimiz var olduğu sürece Cumhuriyet'ten asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı coşkulu etkinlikler kutlanacak. Bayram coşkusu 13'üncü Geleneksel Kulüpler Arası Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışları ile başladı. Seremoniye Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım ve meclis üyeleri katıldı. Alleben 1 Yüze Havuzu'nda gerçekleşen açılış töreninde yüzlerce sporcu kıyasıya mücadele etti.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözlerini hatırlatarak, Şehitkamil Belediyesi'nin spora bakış açısının da bu olduğunu söyledi.

Başkan Yılmaz, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Bedensel ve ahlaki gücünün farkında olan, kendisini, milletimizi uluslararası arenalarda temsil edeceğini düşünebilen ama bunlar çok masraflı deyip geri duran kardeşlerim çok iyi bilsin ki biz Şehitkamil Belediyesi olarak yanındayız. Şu anda burada cumhuriyet kupası müsabakasındayız. Bu dönemde cumhuriyetin farkında olmayan zavallılar şunu iyi bilsin ki Cumhuriyet, yobazlığın düşmanı, aydınlık yarınlardır. Her bir Türk genci bu cumhuriyetin bekçisidir. ve yine çok iyi bilinsin ki; bizler, sizler var olduğunuz sürece bu cumhuriyetten en küçük taviz verilmez. Çünkü bizler Mustafa Kemal'in izinde gitmeye yemin etmiş Türk gençleriyiz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu, yarınlarınız umutlu olsun."

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de konuşmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamını ileterek başladı. Cumhuriyet Kupası yüzme yarışlarında gençlerin gösterdiği ilgi karşısında büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Meriç, "Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.