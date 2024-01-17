İstanbul\'da TÜGVA yürüyüşünde yumruk atan üniversite öğrencisi tahliye edildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde İstanbul'da, 1 Ocak'ta düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü sırasında elinde Kelime-i Tevhid yazılı yeşil bayrak taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy tahliye edildi.
İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde, yılın ilk gününde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA öncülüğünde Milli İrade Platformu tarafından "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş sırasında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Ege Akersoy, elinde Kelime-i Tevhid yazılı yeşil bayrak taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attı.
Olayın ardından gözaltına alınan Akersoy, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi. Akersoy hakkında bugün tahliye kararı verildi.
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