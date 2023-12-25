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Şehitlerin anısı "Şehit Ağacı"nda yaşatılacak - Son Dakika
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Şehitlerin anısı "Şehit Ağacı"nda yaşatılacak

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin anısının yaşatılması için Kızılcahamam'da bulunan "Şehit Ağacı"na askerlerin isimlerinin yazılı olduğu künyeler asıldı.

Şehitlerin anısı "Şehit Ağacı"nda yaşatılacak
25.12.2023 - 16:20,
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin anısının yaşatılması için Kızılcahamam'da bulunan "Şehit Ağacı"na askerlerin isimlerinin yazılı olduğu künyeler asıldı.

Kızılcahamam Belediyesince düzenlenen künye asma törenine, AK Parti Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, Zehranur Aydemir, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve partilerin ilçe başkanları katıldı.

Dua edilmesi ve protokol konuşmaları yapılmasının ardından Şehit Ağacı"na şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu künyeler asıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şehitlerin anısı "Şehit Ağacı"nda yaşatılacak - Son Dakika
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