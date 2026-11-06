Şehzadeler\'den Aydoğmuş, Para Badminton Türkiye Şampiyonası\'nda iki madalya kazandı

(MANİSA) - Ankara'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü sporcusu milli badmintoncu Aygül Aydoğmuş, tek bayanlarda Türkiye üçüncüsü, karışık çiftlerde ise Türkiye ikincisi olarak gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Aygül Aydoğmuş, iki madalya kazandı. Ankara'da 31 Ekim-1 Kasım 2026 arasında Badminton Federasyonu Olimpik Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyona, Türkiye'nin dört bir yanından gelen başarılı para badmintoncuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Organizasyonda Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü'nü temsil eden milli sporcu Aygül Aydoğmuş; Tek Bayanlar kategorisinde sergilediği performansla Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalya kazandı. Başarısını Karışık Çiftler kategorisinde de sürdüren Aydoğmuş, zorlu karşılaşmaların ardından Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalyayı aldı.