Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, Kaymakam Yazar'ı ağırladı - Son Dakika
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Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, Kaymakam Yazar'ı ağırladı

Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, Kaymakam Yazar\'ı ağırladı
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Şehzadeler Kaymakamı Günhan Yazar, göreve başlamasının ardından Belediye Başkanı Hakan Şimşek'i ziyaret etti; ilçedeki çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

(MANİSA) - Şehzadeler Kaymakamı Günhan Yazar, göreve başlamasının ardından Belediye Başkanı Hakan Şimşek'i ziyaret etti. Görüşmede, ilçede yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Geçen haziran ayında yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Şehzadeler İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Günhan Yazar, Başkan Şimşek'e iadeiziyarette bulundu.

Belediye binasında gerçekleşen ziyarette Şimşek, göreve yeni başlayan Kaymakam Yazar'ı misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletildiği görüşmede; kent genelinde yürütülen çalışmalar, kurumlar arası iş birliği imkanları ve Şehzadeler halkına kaliteli hizmeti sunmak adına atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, Kaymakam Yazar'ı ağırladı - Son Dakika

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