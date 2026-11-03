Sel mağduru KOBİ'lere KOSGEB'den 1 milyon TL'ye kadar sıfır maliyetli kredi verilecek - Son Dakika
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Sel mağduru KOBİ'lere KOSGEB'den 1 milyon TL'ye kadar sıfır maliyetli kredi verilecek

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Sel mağduru KOBİ\'lere KOSGEB\'den 1 milyon TL\'ye kadar sıfır maliyetli kredi verilecek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sel ve taşkınlardan etkilenen KOBİ'ler için KOSGEB'in Acil Durumlar Desteği'ni başlattığını duyurdu. Küçük işletmelere 1 milyon, mikro işletmelere 500 bin TL'ye kadar sıfır maliyetli kredi 24 ay vadeli, 6 ay ödemesiz olacak.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sel ve taşkınlardan etkilenen KOBİ'ler için KOSGEB aracılığıyla Acil Durumlar Desteği'nin hayata geçirildiğini duyurdu. Destek kapsamında küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere ise 500 bin TL'ye kadar kredi sağlanacak.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da ve diğer şehirlerimizde sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ'lerimizin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla KOSGEB eliyle Acil Durumlar Desteğini hayata geçiriyoruz. Destek kapsamında; küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere 500 bin TL'ye kadar kredi. Sıfır finansman maliyeti (Kredi faiz/kar payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor.) 24 ay vade, 6 ay ödemesiz dönem. Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2026. KOBİ'lerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz."

Kaynak: DHA
Mehmet Fatih KacırEkonomiKosgebGüncelSon Dakika

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