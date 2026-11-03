Sel mağduru KOBİ\'lere KOSGEB\'den 1 milyon TL\'ye kadar sıfır maliyetli kredi verilecek

Sel mağduru KOBİ'lere KOSGEB'den 1 milyon TL'ye kadar sıfır maliyetli kredi verilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sel ve taşkınlardan etkilenen KOBİ'ler için KOSGEB'in Acil Durumlar Desteği'ni başlattığını duyurdu. Küçük işletmelere 1 milyon, mikro işletmelere 500 bin TL'ye kadar sıfır maliyetli kredi 24 ay vadeli, 6 ay ödemesiz olacak.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sel ve taşkınlardan etkilenen KOBİ'ler için KOSGEB aracılığıyla Acil Durumlar Desteği'nin hayata geçirildiğini duyurdu. Destek kapsamında küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere ise 500 bin TL'ye kadar kredi sağlanacak.
Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
"İstanbul'da ve diğer şehirlerimizde sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ'lerimizin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla KOSGEB eliyle Acil Durumlar Desteğini hayata geçiriyoruz. Destek kapsamında; küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere 500 bin TL'ye kadar kredi. Sıfır finansman maliyeti (Kredi faiz/kar payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor.) 24 ay vade, 6 ay ödemesiz dönem. Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2026. KOBİ'lerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz."
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