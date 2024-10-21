Selahattin Demirtaş: Türkiye'deki Sorunların Çözüm Yolu Siyaset, Çözüm Kurumu da TBMM'dir - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş: Türkiye'deki Sorunların Çözüm Yolu Siyaset, Çözüm Kurumu da TBMM'dir

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye’deki sorunların çözüm yolu siyaset, çözüm kurumu da TBMM’dir. Sayın Özel’in ziyareti vesilesiyle bu konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakalamış olduk. Gelir adaletsizliğinden demokrasiye, dış politikadan Kürt sorununa, doğa haklarından emeklilerin, gençlerin, çocukların ve özellikle kadınların sorunlarına kadar birçok konuda verimli bir tartışma yürüttük, son günlerde açığa çıkan bebek katliamını ve sağlık sistemini ele aldık" ifadelerini kullandı.

21.10.2024 16:35  Güncelleme: 16:36
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(ANKARA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye'deki sorunların çözüm yolu siyaset, çözüm kurumu da TBMM'dir. Sayın Özel'in ziyareti vesilesiyle bu konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakalamış olduk. Gelir adaletsizliğinden demokrasiye, dış politikadan Kürt sorununa, doğa haklarından emeklilerin, gençlerin, çocukların ve özellikle kadınların sorunlarına kadar birçok konuda verimli bir tartışma yürüttük, son günlerde açığa çıkan bebek katliamını ve sağlık sistemini ele aldık" ifadelerini kullandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, bugün kendisini Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özel ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile görüştük. Sayın Özel'e, ziyareti nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Toplumsal birliğe, güçlü beraberliğe, adalete ve barışa susamış, ekonomik krizin yol açtığı yoksullukla boğuşan halkımızın yararına olduğuna inandığımız tüm konuları samimiyetle tartışma fırsatımız oldu.

Türkiye'de siyaset kanalları uzun yıllardır tıkalı durumdadır. Devlet işleyişi oldu bittilerle, Anayasa'ya aykırı uygulamalarla keyfi şekilde sürdürülmektedir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "normalleşme, yumuşama" diye ifade ettiği sürecin ayaklarının yere basması, ete kemiğe bürünmesi isteniyorsa yapılması gereken ilk şey, hukukun üstünlüğüne her alanda saygı duymaktır. Bu olmadan siyaset kanalları da açılmaz, normalleşme zemini de oluşmaz.

Türkiye'deki sorunların çözüm yolu siyaset, çözüm kurumu da TBMM'dir. Sayın Özel'in ziyareti vesilesiyle bu konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakalamış olduk. Gelir adaletsizliğinden demokrasiye, dış politikadan Kürt sorununa, doğa haklarından emeklilerin, gençlerin, çocukların ve özellikle kadınların sorunlarına kadar birçok konuda verimli bir tartışma yürüttük, son günlerde açığa çıkan bebek katliamını ve sağlık sistemini ele aldık.

Ayrıca Türkiye'nin temel sorunlarının çözümünde siyasetin rol üstlenmesinin, diyaloğun ve iş birliğinin öneminin altını çizerek el sıkışma seremonisinin devamının gelmesi için siyasete şans tanınması gerektiğini ifade ettim. Bu aşamada, seçim hesaplarına girmeden, ittifak yarışlarıyla tartışmanın önünü kesmeden, barış için herkesin katkısının önemine değindim.

"Görüşmenin absürt bir yönü vardı"

Sayın Özgür Özel ile yaptığımız bu anlamlı ve değerli görüşmenin absürt bir yönü vardı, o da görüşmeyi cezaevinde yapmış olmamızdı. Umarım Kobani ve Gezi kumpas davaları rehineleri başta olmak üzere, Sayın Selçuk Mızraklı ve Sayın Bekir Kaya dahil tüm siyasi tutsakların hakları bir an önce iade edilir ve özgürlüklerine kavuşurlar, bu zalimce adaletsizlik son bulur. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak girişimleri gibi yargısal operasyonlardan da artık vazgeçilir.

"Demokratik siyasette ısrarcı olacağız"

Bizler her şart ve koşulda demokratik siyasette ısrarcı olacağız ve demokrasinin, toplumsal barışımızın sağlanması için üzerimize düşen sorumluluğun gereklerini yerine getireceğiz.

Ayrıca, kurumsal işleyişimize uygun bir şekilde, görüşmenin içeriğini avukatlarım aracılığıyla DEM Parti Genel Merkezine aktaracağım.

Sayın Özel'e bu anlamlı ziyareti nedeniyle bir kez daha teşekkürlerimi sunarken kendisine başarılar diliyor, şahsında tüm Cumhuriyet Halk Partililere içten selam, sevgilerimi gönderiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Selahattin Demirtaş: Türkiye'deki Sorunların Çözüm Yolu Siyaset, Çözüm Kurumu da TBMM'dir - Son Dakika

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