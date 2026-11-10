Selanik Başkonsolosu, Atatürk Evi'ni 300 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini söyledi - Son Dakika
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Selanik Başkonsolosu, Atatürk Evi'ni 300 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini söyledi

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Selanik Başkonsolosu, Atatürk Evi\'ni 300 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini söyledi
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Selanik Başkonsolosu, restorasyon sonrası geçen yıl 9 Kasım'da açılan Atatürk Evi'ni o günden bu yana 300 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Açıklamaya göre ziyaretçi sayısının 300 bini geçmesi, Selanik'in de vatandaşlar tarafından görülmesini sağlıyor.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosu Erdem Kutlu, restorasyon sonrası geçen yıl 9 Kasım'da açılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev olan Atatürk Evi'ni o günden bu yana 300 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Kutlu, "300 bin kişiyi geçmiş durumda ziyaretçi sayısı. Vatandaşlarımız Atatürk'ümüze olan minnet borçlarını yerlerine getirirlerken, bir yandan da Selanik'i görüyorlar" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te 1881 yılında dünyaya geldiği Atatürk Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek, geçen yıl ebediyete intikalinin yıl dönümünden bir gün önce ziyarete açıldı. Bu sene ziyaretçi akınına uğrayan ev ile ilgili konuşan Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosu Erdem Kutlu, dünyanın dört bir yanından vatandaşların geldiği görmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Kutlu, "Atatürk'ün ve onun ideallerinin bütün vatandaşlarımızın gönlünde yaşatıldığını görmek, benim de meslek hayatımın en gurur verici görevinde bir kat daha bu gururu ve mutluluğumu arttırıyor. Çünkü Atatürk konuşmamda da söylediğim üzere bütün vatandaşlarımız için ölümsüzdür. O yüzden bugün tabii ki onu kaybetmiş olmanın matemini yaşamakla beraber onun idealleri çerçevesinde geleceğe de umutla bakmamız gerektiğini hatırlatan bir gün 10 Kasım" dedi.

İLERİ VE MODERN MÜZE ÖRNEĞİ

Atatürk Evi'nin restorasyon sonrası, o dönemi daha iyi yansıttığını belirten Kutlu, "Atatürk Evi artık eski döneme kıyasen o zamanı çok daha iyi yansıtan, bal mumu heykellerimiz mevcut. Onun dışında dijital çağın getirdiği teknolojik imkanlarla daha modern bir müzecilik anlayışıyla, özellikle genç nesillerin de tabii bu dijital çağa çok ayak uydurmuş olduğunu göz önünde bulundurursak, onların da kullanımına daha uygun bir yeni bir modern bir hal almış durumda. Bunun ötesinde o döneme ait eşyaların olduğu odalar da mevcut. Bu da somut olarak hani o dönemde yaşanılan hayatı daha iyi bizlere yansıtabilmesi ve daha gerçekçi dolu dolu bir müze ev olabilmesi açısından da o boyutu da kıymetlisi. Özetlersek hem dijital imkanların yer aldığı, hem balmumu heykellerin yer aldığı, öte yandan o döneme ait eşyaların da yer aldığı bir ev olması hasebiyle en ileri ve en modern bir müze örneği bizim için teşkil etmekte" diye konuştu.

'ÇOK YÜKSEK BİR RAKAM'

Açılışın ardından bugüne kadar Atatürk Evi'ni ziyaret edenlerinin sayısının 300 bini geçtiğini dile getiren Kutlu, "Biraz önce bir Yunan televizyonuna röportaj verdim. Onların da dikkatini çektiği üzere 300 bin kişiyi geçmiş durumda ziyaretçi sayısı. Dolayısıyla, günde binlerce vatandaşın ziyaret ettiğini söyleyebiliriz. Bugün tabii bu sayı çok daha fazla takdir edersiniz. Bu da Selanik'in, bu çok güzel bir şehir olan Selanik'in de bu vesileyle vatandaşlarımız tarafından görülmesini, deneyimlenmesini sağlayan bir durum. Vatandaşlarımız Atatürk'ümüze olan minnet borçlarını yerlerine getirirlerken, bir yandan da Selanik'i görüyorlar. 300 bin kişiyi aşması da çok yüksek bir rakam. Bunda muhakkak pandemi sonrasında ve özellikle bu son restorasyon sonrasındaki olumlu geri dönüşlerin bir etkisi mevcut" dedi.

PAZARTESİ HARİÇ HER GÜN ZİYARET EDİLEBİLİR

Başkonsolos Erdem Kutlu, Atatürk Evi'nin bakımda olduğu pazartesi günler dışında her gün açık olduğunu belirterek, "Gönül isterdi ki her gün ziyareti açık olsun ama takdir edersiniz tabii bakımı, temizliği ve personel durumu açısından pazartesileri kapalı tutuyoruz. İstisnai olarak 10 Kasım salıya denk geldiği cihetle vatandaşlarımızın öncesinde ve sonrasında da ziyaret edebileceklerini düşünerek bu hafta pazartesi günü açık tuttuk. Ancak normal zamanlarda, diğer haftalarda pazartesi günleri hariç her zaman vatandaşımız ziyaret edebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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