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Selçuk Aydemir'in yönettiği 'Efsane' filmi 2 Şubat'ta vizyonda - Son Dakika
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Selçuk Aydemir'in yönettiği 'Efsane' filmi 2 Şubat'ta vizyonda

Selçuk Aydemir'in senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği 'Efsane' adlı film, 2 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak. Aytaç Ağdağ'ın yapımcılığını üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever ve daha birçok isim yer alıyor. Çekimleri Çorum'da gerçekleştirilen film, binlerce yıllık aile geleneği olan yoğurtçuluğu konu ediniyor.

Selçuk Aydemir\'in yönettiği \'Efsane\' filmi 2 Şubat\'ta vizyonda
02.01.2024 - 11:27,
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Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği "Efsane" adlı film, 2 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını Aytaç Ağdağ'ın, yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım'ın gerçekleştirdiği filmin ilk tanıtım videosu sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural ve Burcu Gönder rol alıyor.

Çekimleri Çorum'da gerçekleştirilen film, 7 bin yıllık yoğurdun sırrını konu ediniyor.

Komedi türündeki filmin konusu ise özetle şöyle:

"Çorum'da yaşayan Sadık ve ailesi binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmakta, yoğurtlarının lezzeti ve şifasıyla bilinmektedirler. Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır. Ancak bir yaz günü dedenin evinin çatısına kar yağması her şeyi değiştirecektir. Efsaneye göre sırra sahip olanın çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına aktarılmalı, aileden başka birine el verilmelidir. Eğer verilmezse, ailenin başına büyük felaketler gelecek ve helak olacaklardır. Bir an önce el verilmesi için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm fertleri bir araya gelmelidir. Buna Sadık'ın İstanbul'da yaşayan ve ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan efsane yoğurdun sırrını dedelerinden alabilmek için amansız bir mücadeleye girişeceklerdir."

Kaynak: AA
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Selçuk Aydemir, Cengiz Bozkurt, Ahmet Kural, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Selçuk Aydemir'in yönettiği 'Efsane' filmi 2 Şubat'ta vizyonda - Son Dakika
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