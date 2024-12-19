Selçuk Bayraktar'a Fahri Doktora, Türkiye Savunma Sanayisinde İhracat Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Selçuk Bayraktar'a Fahri Doktora, Türkiye Savunma Sanayisinde İhracat Rekoru

Geniş Video İzle

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı ile onurlandırıldı. Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava araçları alanında dünya lideri olduğunu ve savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını açıkladı.

19.12.2024 17:23  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Bayraktar'a Fahri Doktora unvanı

Selçuk Bayraktar'dan ihracat rekoru: Baykar gelirlerinin yüzde 90'ı yurt dışından

"Savunma sanayisinde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık"

ISPARTA - Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin öncülerinden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı ile onurlandırıldı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) tarafından düzenlenen "Milli Teknoloji Hamlesi" söyleşisi kapsamında gerçekleştirilen tören, Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Başkan Şükrü Başdeğirmen'den teşekkür

Törende konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin savunma sanayisindeki dönüşümünde oynadığı kritik rolü vurgulayarak, "Ülkemize atılmış en önemli adımların sahibini ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Dosta güven, düşmana korku veren bu gücümüz her gün adım adım ilerliyor. Kendisine ülkemize sağladığı katkılar ve Isparta'mıza teşrifleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye SİHA ve İHA alanında dünya lideri

Söyleşide önemli açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları alanında dünya liderliğini üstlendiğini belirtti. Dünya SİHA pazarının yüzde 65'ine sahip olan Türkiye'nin başarısına dikkat çeken Bayraktar, Baykar'ın büyüme hikayesini anlattı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2'nin 2014 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini hatırlatan Bayraktar, "Şu anda Bayraktar TB2, 35 ülkede aktif olarak görev yapıyor ve dünyanın en fazla ülkeye ihraç edilen SİHA'sı oldu" dedi.

Bayraktar, 2015 yılında Roketsan'ın yaptığı mühimmatlarla silahlanan TB2'nin Türkiye'nin ilk SİHA'sı olduğunu ifade ederek, bu sürecin 6 kilodan başlayan bir serüvenin, 2019'da 6 tonluk AKINCI'nın uçuşuyla devam ettiğini belirtti.

KIZILELMA ve yeni teknolojik hedefler

2023 yılında uçurulan KIZILELMA insansız savaş uçağının yeni bir dönemin kapılarını araladığını dile getiren Bayraktar, KIZILELMA'nın 2024'te üretim versiyonunun uçuşunu gerçekleştirdiğini ve seri üretim sürecinin devam ettiğini söyledi. Bayraktar, kısa pistli gemilerden otomatik iniş ve kalkış yapmayı başaran Bayraktar TB3'ün dünyada bir ilk olduğunu belirterek, bu başarının Türkiye'nin teknoloji alanındaki liderliğini pekiştirdiğini ifade etti.

Savunma Sanayisinde İhracat ve Yerlilik

Baykar'ın gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde ettiğini belirten Selçuk Bayraktar, firmanın son üç yıldır en yakın rakibinden üç kat büyük olduğunu açıkladı. Savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını vurgulayan Bayraktar, 20 yıl önce bu oranın yüzde 89 oranında dışa bağımlı olduğunu hatırlattı.

Uzay çalışmaları

Baykar'ın uzay teknolojileri üzerine de çalıştığını belirten Bayraktar, yeni kurulan Fergani girişimiyle küresel konumlama sistemi inşa etmeyi ve bağımsız fırlatma araçları geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin ilk uydusunu önümüzdeki ay uzaya göndermeyi planladıklarını açıkladı.

Bayraktar'dan gençlere çağrı

Selçuk Bayraktar, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tam bağımsız ve müreffeh bir geleceğe ulaşması için kararlılıkla çalışmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Program üniversiteli gençlerin Bayraktar'a sordukları soruların ardından sona erdi.

Selçuk Bayraktar\'a Fahri Doktora, Türkiye Savunma Sanayisinde İhracat Rekoru
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Selçuk Bayraktar, Yerel Haberler, Teknoloji, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar'a Fahri Doktora, Türkiye Savunma Sanayisinde İhracat Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:33:30. #1.12#
SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'a Fahri Doktora, Türkiye Savunma Sanayisinde İhracat Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.