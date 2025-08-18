İzmir'in Selçuk ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İ.P. (20) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hümeyra Özmen'e çarptı.
İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Selçuk'ta Trafik Kazası: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
