Selçuklu ve Osmanlı Seramik Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selçuklu ve Osmanlı Seramik Sergisi Açıldı

06.06.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'taki Side Müzesi'nde Selçuklu ve Osmanlı motifli çini sergisi sanatseverlerle buluştu.

Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı saray motiflerini taşıyan seramik eserler, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Müzesi'nde sanatseverlerle buluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Şule Melek Sircan Tüter ile yetiştirdiği 6 sanatçının hazırladığı sergi ziyarete açıldı. Selçuklu ve Osmanlı saray sofralarından esinlenerek hazırlanan eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Geleneksel çini sanatını özgün yorumlarla günümüze taşıyan sergide, Selçuklu ve Osmanlı saray kültürünü yansıtan eserler ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Sergide, Selçuklu sultanları Alaeddin Keykubad ve Gıyaseddin Keyhüsrev'in motiflerinden esinlenilen sofraların yanı sıra Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Nurbanu Sultan ve Barbaros Hayrettin Paşa'ya atfedilen çalışmalar yer aldı.

Çini sanatçısı Tüter, yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır çini sanatıyla ilgilendiğini söyledi. Osmanlı dönemindeki sofra sanatını günümüze uyarlamayı hedeflediklerini belirten Tüter, "Yabancılara bizim kültürümüzü, sofra sanatımızı ve geçmişten gelen sanatın inceliklerini anlatmayı amaçladık. Her sofranın bir hikayesi var, her biri bir sultana atfedilerek hazırlandı." diye konuştu.

Sergiyi gezen ziyaretçilerden Feray Melis Savan ise sergiden etkilendiğini belirterek hem tarih hem sanatın bir arada birleştiği anlamlı bir sergi olduğunu vurguladı.

ABD'den gelen turistlerden Dustin Night da Osmanlı saray kültürünü yansıtan eserlerin dikkati çekici olduğunu ifade ederek 16. yüzyıl sultanlarından ilham alınarak yapılan eserlerde mavi, beyaz ve altın sarısı renklerin ön plana çıktığını kaydetti.

Sergi, 7 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Manavgat, Selçuklu, Osmanlı, Kültür, Turizm, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuklu ve Osmanlı Seramik Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Giresun’da emekli öğretmen Murat Durmuş’un cansız bedeni bulundu Giresun'da emekli öğretmen Murat Durmuş'un cansız bedeni bulundu
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
Savaşın gölgesi Karadeniz’e düştü Limanda esrarengiz patlama Savaşın gölgesi Karadeniz'e düştü! Limanda esrarengiz patlama

12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:48
Ali Koç’un Fenerbahçe’ye bıraktığı para hayrete düşürdü
Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
11:08
“Kürt kadın“ fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
11:08
Üyeler birbirine girdi Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda kavga
Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga
10:33
Canlı: Fenerbahçe’de seçim günü, kongreye ara verildi
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü, kongreye ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 12:34:51. #7.13#
SON DAKİKA: Selçuklu ve Osmanlı Seramik Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.