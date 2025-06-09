Selde Hayatını Kaybeden Hüseyin Aydın Defnedildi

TRABZON'da 3 Haziran'da meydana gelen şiddetli yağış sonrası sel sularına kapılan ve arama çalışmalarının 6'ncı günüde cansız bedenine ulaşılan Hüseyin Aydın , son yolculuğuna uğurlandı.

Akçaabat ilçesi Çukurca Mahallesi'nde, 3 Haziran'da etkili olan sağanak sonrası bahçesindeki suyu tahliye etmeye çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kaybolan ve arama çalışmalarının 6'ncı gününde cansız bedenine ulaşılan Hüseyin Aydın, Uçarsu Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze namazına; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Bahittin Yakın, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Aydın'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Aydın'ın cenazesi, kılınan öğle namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Hüseyin Aydın'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek taziyelerini ileten Başkan Genç, "Üzüntümüz büyük. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi her türlü afet ve musibetlerden muhafaza eylesin, bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah" dedi.