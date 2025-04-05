Semerkand İklim Forumu Başladı - Son Dakika
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Semerkand İklim Forumu Başladı

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Özbekistan'da başlayan forumda iklim değişikliği ve iş birliği konuları ele alınıyor.

05.04.2025 02:58
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- Özbekistan'da Semerkant İklim Forumu başladı

SEMERKAND - Özbekistan'ın Semerkant kentinde iklim değişikliği sorunlarının ele alındığı Semerkant İklim Forumu başladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birinci Orta Asya-Avrupa Birliği Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Semerkant İklim Forumu'nun "Orta Asya Küresel İklim Değişikliği Tehditleri Karşısında" temalı panele katıldı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, burada yaptığı konuşmada çevrenin korunması sorumluluğunun herkese ait olduğunu söyleyerek, "Bu, gündemimizin kilit konusudur. Orta Asya ülkeleri tarafından İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi geliştirilmiş ve oybirliğiyle onaylanmıştır. Özbekistan ortak hedeflerin hayata geçirilmesi için bölgedeki tüm ortaklarla yakın iş birliği yapmayı amaçlıyor. Ayrıca Avrupa tarafıyla da Aral Denizi'nin kurumasının sonuçlarını hafifletme, temiz enerji kaynaklarının payını artırma programları çerçevesinde başarıyla iş birliği yapıyor. Bu ortaklık Orta Asya'nın sürdürülebilir yeşil kalkınmasına önemli ölçüde destek sağlamaktadır" dedi.

İklim değişikliği sorunlarının gıda ve enerji güvenliğiyle bağlantılı olduğuna dikkati çeken Mirziyoyev, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Verimli topraklar hızla azalırken bölge nüfusu 25 yıl sonra 100 milyon kişiyi aşabilir. Bugün bölgenin toplam arazi alanının yüzde 20'den fazlası bozulmuş durumda. Çeyrek yüzyıl sonra ürün verimi üçte bir düşebilir. Bu çerçevede, Horizon-Europe programı çerçevesinde ormancılık ve tarım sektörlerinin uyum kabiliyetini artırmak ve gıda güvenliğini güçlendirmek için bilimsel potansiyelimizi birleştirmenin hayati önem taşıdığına inanıyorum."

"5 yılda yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji payını yüzde 54'e çıkarmayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yeşil enerjinin kilit alanlardan biri olduğuna vurgu yaparak, "Gelecek 5 yılda yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji payını yüzde 54'e çıkarmayı planlıyoruz. Bu da sera gazı emisyonlarının yaklaşık 16 milyon ton azaltılmasını sağlayacak. Özbekistan'ın Paris Anlaşması kapsamında sera gazı emisyonlarını planlanandan önce yüzde 35 oranında azaltma taahhüdünü yerine getirmesini sağlamak için her türlü çabayı göstereceğimizi vurgulamak isterim" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise, Orta Asya'nın iklim değişikliğine son derece hassas bölge olduğunu belirterek, "Böyle bir durum bölgedeki tüm devletlerin koordineli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini teyit ediyor. Aldığımız iklim kararları ulusal stratejilerimizle ilişkilendirilmeli ve bölgenin kalkınması için niteliksel sinerji sağlamalı. Ekonomilerimizin büyümesi ile iklim gündemi arasında doğru dengeyi bulmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Son 70 yılda Kırgızistan'da buzulların alanı yüzde 16 azaldı"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ise, geçen yıl ülkesinde toprak kaymalarında keskin artış gözlemlendiğini söyleyerek, bunun altyapıya önemli ölçüde zarar verdiğini, insanların ölümüne ve yerlerinden edilmesine yol açtığını hatırlattı. Caparov, "Ayrıca buzulların yoğun şekilde eridiğini ve buzul alanların, suyun azaldığını, kuraklık ve çölleşmenin arttığını gözlemliyoruz. Her geçen sayılar ve boyutlar artıyor. Son 70 yılda Kırgızistan'da buzulların alanı yüzde 16 azaldı, 2100 yılına kadar hacimlerin yarısından fazlasını kaybedebiliriz" dedi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkesinin elektrik enerjisinin yüzde 98'ini hidroelektrik enerji kaynaklardan üretildiğini kaydederek, 2023 yılında tamamen yenilenebilir enerjiye geçmeyi planladıklarını dile getirdi. Tacikistan buzullarının bölgenin önemli su kaynağı olduğuna işaret eden Rahman, Orta Asya'da suların yüzde 60'ının ülkesinin topraklarında oluştuğu bilgisini paylaştı.

Bakanlar başta olmak üzere farklı düzeyde 80'den fazla ülkeden heyetin katıldığı forum yarın sona erecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Semerkand İklim Forumu Başladı - Son Dakika

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