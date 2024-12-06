İBB'den 100 Bin Öğrenciye Dev Destek

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İstanbullu çocukların eğitimde eşitlenmesi için hayata geçirdiği "Sen Oku Diye" projesinde ödemeler başladı. Şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilerin eğitimleri için sağlanan destek ile 100 bin öğrenciye 3 bin TL olmak üzere toplamda 300 milyon lira maddi katkı sağlandı.

İBB, İstanbul'da ikamet eden ve çeşitli nedenlerle desteklenmesi gereken öğrencilerin güçlenmesi için 'Sen Oku Diye Eğitim Desteği'ni hayata geçirdi. İstanbul'daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören engelli, şehit çocuğu veya ebeveyn kaybı yaşamış öğrencilerin tamamına durumlarını belgelemek koşuluyla, yılda bir kere nakdi destek yapılıyor. 1 Kasım itibariyle başvuru tarihi sona eren 'Sen Oku Diye Eğtim Desteği' ödemeleri ailelerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. 2024 yılında öğrenci başına 3 bin lira olacak şekilde 100 bin öğrenciye toplamda 300 milyon TL eğitim desteği sağlandı.

"Destek geçen yıla göre yaklaşık 5 kat arttı"

2019 yılında 'Sen Oku Diye Eğitim Desteği'ne, her öğrenciye 300 lira olmak üzere 91 bin 458 öğrenciye toplamda 27 milyon 437 bin 400 lira destek verildi. 2020 yılında 78 bin 797 öğrenciye 300 lira olacak şekilde toplam 23 milyon 639 bin 100 lira destek verildi. 2021 yılında 80 bin 166 öğrenciye 300 lira olacak şekilde toplamda 24 milyon 49 bin 800 lira ödeme yapıldı. 2022 yılında 82 bin 942 öğrenciye kişi başı 500 lira toplamda 41 milyon 471 bin lira destek sağlandı. 2023 yılında 83 bin 162 öğrenciye, kişi başı 750 lira olacak şekilde toplamda 62 milyon 371 bin 500 lira destek verildi. 2024 yılında ise, bir önceki seneye kıyasla eğitim desteği 5 kat artırılarak; 100 bin öğrenciye kişi başı 3 bin lira olmak üzere toplamda 300 milyon lira nakdi destek gerçekleştirildi.

Böylece 2019-2024 yılları arasında 'Sen Oku Diye Eğitim Desteği' projesine toplamda 478 milyon 968 bin 800 lira destek verildi.