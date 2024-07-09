Sendika Genel Başkanlarından Enflasyon Açıklaması - Son Dakika
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Sendika Genel Başkanlarından Enflasyon Açıklaması

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Türk-İş, Hak-İş ve DİSK genel başkanları, ücretli çalışanların enflasyonun mağdurları olduğunu belirterek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçekçi olmadığını vurguladı. Konfederasyon başkanları, asgari ücretin acilen artırılması gerektiğini ifade etti.

09.07.2024 13:42
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(ANKARA) - Türk-İş, Hak-İş ve DİSK genel başkanları, bir araya geldi. İktidardan taleplerini sıralayan sendika genel başkanları açıklamalarında, ücretli çalışanların enflasyonun nedeni değil, mağdurları olduğuna işaret edilerek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının da gerçekçi olmadığı vurgulandı.

Ekonomide yaşanan olumsuzluklar ve TÜİK'in son açıkladığı enflasyon rakamları ile ilgili  tartışmalar devam ederken üç işçi konfederasyonu bir araya gelerek, ortak taleplerini dile getirdiler.

Türk-İş Genel Merkezi'nde biraraya gelen konfederasyon başkanları düzenledikleri ortak basın toplantısında sıra ile söz aldılar. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ülkede yaşanan enflasyonun nedeninin kendileri olmadığını belirterek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını da gerçekçi  bulmadıklarını söyledi. Atalay, şöyle konuştu:

"Öyle kötü bir ekonomik yönetim oldu ki onun maliyetini de burada hep beraber biz ödüyoruz. Yani biz işçiler, emekçiler, işsizler dayanma gücümüz kalmadı. TÜİK'in açıkladığı rakamları ne ben, ne buradaki arkadaşlar, ne kamuoyu hiç gerçekçi bulmuyor. Açıkladığı rakamla piyasalar hiç örtüşmüyor. Kemeri sık, faizi arttır, vergileri yükselt, yok bahşişten vergi nasıl vergi alırım onun yoluna bak. Böyle bir maliye bakanlığı bundan evvelki maliye bakanına versen bu yetkiyi o da yapardı bu işi. Bizim üzerimizden ellerini çeksinler. Bizim üzerimizden ekonominin düzelme şansı yok. Nefes almakta zorlanıyoruz."

Arslan'ın sözleri

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise GSMH'daki artışa rağmen ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artmadığını, azaldığını ifade ederek, "Büyümeye rağmen, GSMH'daki artışa rağmen emekçilerin, ücretlilerin milli gelirden aldığı pay artmıyor azalıyor. Asgari ücretle çalışanların oranı azalmıyor daha fazla artıyor. Türkiye'de refahın adil paylaşımı ile ilgili tersine bir gidiş söz konusu. Dünyanın en kötü milli gelir dağılımındaki adaletsiz ülkelerin arasında Türkiye yer alıyor. AB ülkelerinde asgari ücret istisnai bir ücret iken Türkiyemizde genel ücrete dönüşüyor." şeklinde konuştu.

"Asgari ücret acilen artırılmalıdır"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise ortak açıklamayı okudu ve asgari ücrette yapılacak artışın tüm ücretlerde artış sağlayacağını ifade etti. Ücretli çalışanların enflasyonun mağduru olduklarını söyleyen Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"Ücretleri enflasyonun sebebi gören yaklaşım asla kabul edilemez.  Ücretli çalışanlar enflasyonun nedeni değil, mağdurlarıdır. Açıklanan enflasyonla yaşanan enflasyon arasında büyük bir fark vardır. Asgari ücret acilen arttırılmalıdır. Ülkemizde kayıtlı  çalışanların yarısına yakını asgari ücret seviyesinde gelir elde etmektedir. Asgari ücrete yapılacak artış diğer bütün ücret seviyelerine yapılacak zam oranlarını da etkilediğinden bütün işçileri doğrudan ilgilendirmektedir."

(Sürecek)

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Sendika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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