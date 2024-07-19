Sendikal Barajın Toplu Sözleşme İkramiyesine Eklenmesine Tepki - Son Dakika
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Sendikal Barajın Toplu Sözleşme İkramiyesine Eklenmesine Tepki

Sendikal Barajın Toplu Sözleşme İkramiyesine Eklenmesine Tepki

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen %1 sendikal barajının Toplu Sözleşme İkramiyesine eklenmesiyle ilgili olarak tepki gösterdi. Konfederasyon, bu barajın Anayasa'ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu, eklemenin Kamu emekçilerinin sendikal özgürlüklerine darbe vuracağını ve demokratik ilkelerle bağdaşmadığını savundu.

19.07.2024 22:50
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(ANKARA ) - Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen  %1 sendikal barajının Toplu Sözleşme İkramiyesine eklenmesiyle ilgili olarak tepki gösterdi. Konfederasyon, bu barajın Anayasa'ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu, eklemenin Kamu emekçilerinin sendikal özgürlüklerine darbe vuracağını ve demokratik ilkelerle bağdaşmadığını savundu.

Toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmada, hizmet kollarına ilişkin üye olunan sendikalar açısından, "toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalar" şeklinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na getirilen Kanun Teklifi'nin, Kamu emekçilerine, sendikal yaşama ve örgütlenme özgürlüğüne darbe vuracağını aktaran Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, bu  kararın daha önce Danıştay ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini belirti.

Federasyon'un konuya ilişkin yazılı açıklaması şu şekilde:

"Toplu Sözleşme İkramiyesine baraj uygulanmasının Anayasamıza aykırı olduğuna dair 05.03.2024 tarih ve 32480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ortadayken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan dün gece yarısı sendikal örgütlenmenin oldubittiye getirilmesinin zemini oluşturulmuştur. Daha önce %1 barajı Danıştay ve %2 barajı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Sendikal barajın, yeniden TBMM gündemine getirilmek istenmesi, Anayasayı ve kanunları ısrarla yok saymaktır.

"Yandaş konfederasyonlara Anayasa'yı ve kanunları hatırlatıyoruz"

Genel Kuruldan geçerse hem Danıştay'ın hem de AYM'nin kararları ile sabit olan bu hukuksuzluk yeniden iptal edileceğinden kuşku yoktur. Sendikal örgütlenmeye baraj uygulaması getiren Kanun Teklifi açıkça Anayasamıza aykırıdır. Anayasamızın 51. Maddesinde yer alan sendika kurma hakkını ihlal ettiği gibi yine Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası çalışma örgütünün 87 ve 98 sayılı Sözleşmelerine de açıkça aykırıdır, sendika seçme ve örgütlenme özgürlüğünü ortadan kaldırmaktadır. Yandaş konfederasyonlara Anayasa ve kanunları hatırlatıyoruz.

"Barajdüzenlemesinisavunmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okumaktır"

Defalarca kez hukuksuzluğu ve Anayasaya aykırılığı tespit olunan bir düzenlemeyi geçirmek hem Danıştay hem de AYM kararına rağmen mümkün değildir. Anayasaya ve sendikal mevzuata aykırı bu faşist baraj düzenlemesini savunmak ve ısrar etmek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okumaktır. Adalete, eşitliğe ve sendikal anlayışa uygun olmayan %1 ve %2 barajın Anayasa ve mevzuata uygun olmadığı çok net tescillidir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Anayasal hak ihlali olan yüzde 1 üye barajı oyunları ile sendikal özgürlüklere darbe vurulmasına karşı sonuna kadar mücadelemiz devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sendikal Barajın Toplu Sözleşme İkramiyesine Eklenmesine Tepki - Son Dakika

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