Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, seçimi ertelemenin kaosu önlemek için gerekli olduğunu söyledi

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Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, cumhurbaşkanı seçimini erteleme kararının kaosu önlemek için gerekli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Sall, AP'ye verdiği özel mülakatta gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İktidarı bırakmamakla suçlanan Sall, barış ve istikrar peşinde olduğunun altını çizerek, koltuğunu da her an devretmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Sall, kaos ortamının önüne geçmek için seçimi erteleme kararı aldığına vurgu yaparak, "Arkamda büyük zorluklarla sınanacak bir ülke bırakmak istemiyorum. O nedenle huzur ortamını sağlamak için çalışacağım." dedi.

Cumhurbaşkanı Sall, yasama ile yargı arasındaki krizin çözülmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Anayasa Konseyinin Ulusal Meclis'te kabul edilen seçimi erteleme kararını onaylamaması durumunda ne yapacağı sorulan Sall, bu sorunun cevabını vakti gelince vereceğini kaydetti.

Sall, erteleme kararını eleştiren uluslararası topluma da anlayış göstermeleri çağrısında bulunarak, "Bu gibi hassas dönemlerde dikkatli olmak lazım. Ülkenin gelişmeye devam edebilmesi için bu seçim sürecini şeffaflık ve aklıselimle geçirmemiz gerekli." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesini protesto etmek için dün ülke çapında düzenlenen gösterilerde polis ile eylemciler arasında arbede yaşanmış, polis sık sık göstericilere biber gazıyla müdahale etmişti. Ülkenin kuzeyindeki Saint-Louis kentinde düzenlenen gösterilerde 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Başkent Dakar'da birçok cadde ve sokak savaş alanına dönmüş, ana yolların bir kısmı, hem göstericilerin hem polisin kurduğu barikatlar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 3 Şubat'ta yasama ile yargı arasındaki kriz nedeniyle 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini ertelediğini duyurmuş ve bu kararı başta sivil toplum olmak üzere birçok kesimden tepki çekmişti.

Ulusal Meclis'te yapılan oylama sonrası seçim 15 Aralık'a ertelenmişti. Erteleme kararının ardından 20 cumhurbaşkanı adayından 13'ü "Aar Sunu Election (Seçimimizi koruyalım)" isimli ortak bir kolektif kurarak eylem çağrısı yapmıştı.