Senegal'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören yapıldı

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, büyükelçilik çalışanları, Türk kurumlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ile Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Dakar'daki okullarının öğrencileri ve Dakar İslam Enstitüsü öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Dakar Büyükelçiliği Din Hizmetleri ve Sosyal İşler Müşaviri Faruk Uslu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Büyükelçi Karaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Dakar görevine 3 gün önce başladığını anımsatarak, Türk vatandaşlarıyla böyle anlamlı ve önemli bir günde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anan Karaoğlu, törene katılan öğrencilere de kısa bir hitapta bulunarak, şunları dile getirdi:

"Atalarımız, bundan 100 küsur yıl evvel verdikleri mücadeleler sayesinde bize vatanımızı armağan etti. Korkmadılar, yılmadılar ve hiç ümitsizliğe kapılmadılar. Sizler bugün henüz hayatın başındasınız, bir gün karşınıza zorluklar, aşılmaz engeller çıktığında endişeye kapılmadan Çanakkale Zaferi'ni düşünün. Bizim sizlere güvenimiz tam, sizlerle gurur duyuyoruz."

Türkiye'nin Dakar Askeri Ataşesi Albay Alper İpek de Çanakkale Zaferi'nin tarihine ilişkin bir konuşma yaptı.

Törende, Dakar Büyükelçiliğinin himayelerinde, Dakar Eğitim Müşavirliğinin koordinasyonunda ve TMV ile Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri takdim edildi.

Büyükelçi Karaoğlu, yarışmaya katılan öğrencilerin resim ve kompozisyonlarını inceleyerek, öğrencilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tören, Çanakkale Zaferi'ne ilişkin yapılan film gösterimiyle sona erdi.