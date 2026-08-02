Serap Öztürk'ten Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Serap Öztürk'ten Yardım Çağrısı

Serap Öztürk\'ten Yardım Çağrısı
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Çene kanseriyle mücadele eden Serap Öztürk, 1.6 milyon lira için yardım bekliyor.

GAZİANTEP'te yaşayan Serap Öztürk (39), 12 yıl önce çenesinde kitle tespit edilince, son 11 yılda 35 ameliyat geçirdi ancak hastalık sürekli nüksetti. Dilinin alınması gerektiği söylenen Öztürk, bu ameliyatı kabul etmedi. Bu süreçte görüştüğü başka doktorun ameliyat önerisiyle umutlanan Öztürk, operasyon için istenen 1 milyon 600 bin lirayı temin edecek gücü olmadığını ve yardım beklediğini ifade etti.

Kentte yaşayan 3 çocuk annesi Serap Öztürk, 12 yıl önce diş etindeki şişme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetikler sonucu doktorlar Öztürk'e çenesinde kitle olduğunu söyleyip o bölgeyi temizledi. Bu dönemde 3'üncü çocuğuna hamile kalan Öztürk, çenesinde oluşan şişlik nedeniyle tekrar hastaneye başvurdu. Doktorlar hamileliğin kitle oluşan bölgeyi tetiklediğini ve tümör oluşturduğunu söyledi. Dil kanseri teşhisi konulan Öztürk, 11 yılda geçirdiği 35 ameliyata rağmen hastalığından kurtulamadı. Son 2 ayda tümörlerin büyümesiyle konuşmakta, beslenmekte ve nefes almakta güçlük çekmeye başlayan Öztürk, görüştüğü bir doktor sayesinde rahatlıkla konuşup beslenebilme umuduna kavuştu. Ancak Öztürk, bu kez, istenen yaklaşık 1 milyon 600 bin liralık ameliyat masrafını karşılayamadığı için yardım beklediğini söyledi.

'11 YIL İÇİNDE 35 DEFA AMELİYAT OLDUM'

Yaşadıklarını anlatan Öztürk, son 2 ayda dili daha da çok şiştiği için nefes almakta dahi zorlandığını söyleyerek, "12 yıl önce dişimde et şişmesi şikayetiyle doktora gittim. Kist olduğunu söyleyip orayı temizlediler. Sonra kızıma hamile kaldım. Hamilelikten sonra çenemdeki şişmeden dolayı tekrar doktora gittim. Hamileliğin sinirleri tetiklediğini, kistin olduğu bölgede tümör oluştuğunu söylediler. Tümörü temizlemek için çenemin bir kısmını tamamen alıp bacağımdan kemik alıp çeneme taktılar. Fakat vücudum parçayı kabul etmediği için implant takıldı. Hastalığım nüksettiği için onu da almak zorunda kaldılar. Tanı aldığım 11 yıl içinde 35 defa ameliyat oldum. Her ameliyatta o bölgeyi temizleseler de hastalığım nüksetmeye devam etti. Şu an yüzümün o tarafında diş, çene ve damak yok. Sadece platin var. Çenemin ameliyatlı kısmında hiç dişim damağım yok çenemin diğer kısmında ise sadece üç tane diş kaldı. Hastalıktan dolayı dilim şiştiği için bir şeyler yiyip içemiyorum konuşamıyorum. Su içsem bile dilim yanıyor. Nefes almakta çok zorlanıyorum. 3 çocuğum var hastalıktan dolayı onlarla ilgilenemiyorum, evimin günlük işlerini dahi yapamaz duruma geldim" ifadelerini kullandı.

'ACI ÇEKMEDEN SU İÇMEK İSTİYORUM'

Son olarak gittiği doktordan dilinin kesilmesi gerektiğini öğrenen Öztürk, bir daha konuşamayıp beslenmesini hortumla yapacağını öğrenince tedaviyi reddettiğini söyledi. Öztürk ameliyat için gerekli parayı toplayıp acı çekmeden su içmek istediğini belirterek, "Bu işlemlerin hepsini İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirdim. Tümör en son dil bölgemde de yayılınca doktorum bana dilimi alacağını söyledi. 'Ömür boyu konuşamayacaksın, ağızdan beslenme yapamayacaksın' dedi. Boğazımdan delik açık hortumla mamayla besleneceğimi söylediler. Çok çaresiz hissettim. Ömür boyu yatalak olup hem kedimi hem çocuklarımı başkasına muhtaç etmek istemedim. O yüzden ameliyatı reddedip gittiği yere kadar gitsin dedim. Geçtiğimiz 2 ayda dilim daha fazla şişti ve şişkinlik boynuma kadar indi. Tümörler büyüdü. Şu anda hem beslenmemi hem konuşmamı engelliyor. Böyle olunca özel hastanelerde başka bir doktor araştırdım. Bir doktor buldum ve bana umut verdi. 'Konuşabileceksin, beslenebileceksin, hortuma bağlı yaşamayacaksın' dedi. Ama onun da bir maliyeti var. Ameliyat için 30 bin avro, TL karşılığı ise 1 milyon 600 bin lira istendi. Fakat tedavi süreci arttıkça fiyatlar da artacak. Devletimizden, hayırseverlerimizden destek bekliyorum. İyileşirsem çocuklarıma sağlıklı bir anne olacağım. Artık acı çekmeden su içmek istiyorum" dedi.

'HAYALİM, ANNEMLE DOYASIYA SOHBET ETMEK'

Öztürk'ün 2'nci çocuğu Yunus Emre Öztürk (15), "Annemin acı çekmeden, zorlanmadan konuşabilmesini çok istiyorum. En büyük hayalim, onunla doyasıya sohbet etmek. Onun bir şeyler yiyip içerken çok zorlandığını görmek bizi çok üzüyor. Annem bu süreçte 35 defa ameliyat oldu. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Yeni bir umut doğdu bizim için. Gerekli olan parayı toplayabilirsek annemiz tekrar sağlığına kavuşacak. Hayırseverlerden, devlet büyüklerimizden yardım istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serap Öztürk'ten Yardım Çağrısı - Son Dakika

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