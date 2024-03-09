Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü ilçesinde vatandaşlarla buluştu

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Söğütlü ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerine Söğütlü ile devam eden Alemdar, vatandaşlarla sohbet etti.
Alemdar, siyaseti millet için yaptıklarını, 35 yıldır çizgisinin ve davasının değişmediğini belirtti.
Yeni dönemde Söğütlü'nün çok daha büyük hizmetlere ihtiyacı olduğuna değinen Alemdar, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Söğütlü'ye bugüne kadar almadığı hizmetleri kazandıracağız. Geçmişte hayata geçirdiğimiz çalışmalar bizim referansımızdır. Selçuk kardeşimiz burada ilçe başkanlığı yaptı. Onun gençlik enerjisi, bizim ağabeyliğimizle Söğütlü için durmadan yorulmadan çalışacağız." ifadelerini kullandı.
MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül de 31 Mart'ta çıkacak sonucun Söğütlü için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Belediye başkan adaylarına ve vatandaşlara sonuna kadar güvendiklerini belirten Bülbül, "Yeni dönemde Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak sorunlarımızı çözmek adına haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde olacağız. Bunun sözünü veriyoruz. Sizlerde bu azim ve kararlılık oldukça bu kutlu dava, geleceğe daha emin adımlarla yürüyecektir. İnşallah hep birlikte çalmadık kapı bırakmayacağız. Allah hepimizi muvaffak eylesin." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt'un da konuşma yaptığı programa, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ve AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Suat Dirhemci de katıldı.
Öte yandan Alemdar, Sakarya Eşraf Platformu tarafından düzenlenen buluşmaya ve TÜGVA 76. İl Toplantısına katıldı, geçmiş dönemlerde görev yapan kentin önde gelen siyasileriyle buluştu.
Cumhur İttifakı'nın Akyazı Belediye Başkan adayı Soykan vatandaşlarla buluştu
Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Akyazı Belediye Başkan adayı Bilal Soykan, mahalle ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Soykan, Osmanbey, Kumköprü, Yağcılar, Merkez Yeniköy, Türkormanköy ve Taşburun mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşların coşkusuyla karşılaştığını belirten Soykan, şunları kaydetti:
"Ziyaret ettiğimiz mahallelerimizde hemşerilerimiz bizleri bağrına basıyor. Hamdolsun Akyazı'mıza neler kazandırdığımızın farkındalar ve eksiklikleri de sadece bizim gidereceğimizi çok iyi biliyorlar. Bu destek ve teveccüh 31 Mart'ta sandığa yansıyacak ve yine rekorlar kıracağız, yine birincilikler elde edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önderliğinde ilçemize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılında Akyazı'mızı parlayan bir yıldız haline getireceğiz. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı kazanacak, Akyazı kazanacak."
Ziyaretlerinde Soykan'a, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ve belediye meclis üyesi adayları eşlik etti.
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