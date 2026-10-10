Serdivan Belediyesi zabıta memuru, KPSS Lisans\'ta 100 puanla Türkiye birincisi oldu.

Sakarya'da belediye personeli Mehmet İnaç, mesaisinden arta kalan zamanda hazırlandığı 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Sınavı'nda (2026- KPSS Lisans Sınavı) birinci oldu.

Serdivan Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 32 yaşındaki İnaç, yoğun mesai temposuna rağmen KPSS lisans sınavında başarılı olmak için gece gündüz çalıştı.

Fırsat bulduğu tüm zamanları soru çözerek geçiren İnaç, sadece sınava odaklandığı için bu süreçte ailesi ve arkadaşlarına zaman ayıramadı, sosyal yaşantısına kısa süre ara vermek zorunda kaldı.

Kamu görevini sürdürürken hazırlandığı KPSS Lisans Sınavı'nda 120 sorudan 117'sini doğru, 2'sini yanlış yanıtlayan, 1'ini boş bırakan İnaç, KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinde 100 tam puan alarak birinci olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Avukat olarak atanmak isteyen İnaç, azmi ve başarısıyla takdir topladı.

"Molalarımı ve izin günlerimi ders çalışarak geçirdim"

Mehmet İnaç, AA muhabirine, 2020'de Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu, üniversite öğrencisiyken kısıtlı imkanlar nedeniyle yaz tatillerinde farklı yerlerde çalıştığını anlatarak, 2016'da girdiği KPSS Ortaöğretim Sınavı'nda aldığı 95 puanla Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne kadrolu olarak atandığını kaydetti.

Kurum avukatı olma hayalinin peşinden gittiğini ifade eden İnanç, "32 yaşında hayat beni buraya getirdi. Allah bize bunu nasip etti, mutluyum. Bugünden sonra inşallah atamalar geldiğinde uygun bir kadroya tercih yapıp avukat olarak çalışmaya başlayacağım." dedi.

İnaç, iş hayatıyla KPSS hazırlık sürecini birlikte yürütmenin zor olduğunu belirterek, çok emek sarf ettiğini, bu süreçte uykusundan feragat ettiğini ve ailesini ihmal ettiğini söyledi.

Molalarını ve izin günlerini ders çalışarak geçirdiğini dile getiren İnaç, "Kendime uygun yöntemle çok fazla soru çözerek, çok fazla emek sarf ederek bu başarıyı elde ettim. Sayın Belediye Başkanımızın ve Zabıta Müdürlüğündeki mesai arkadaşlarımın ve belediyede çalışan tüm arkadaşlarımın bana çok destekleri oldu. Ailem çocukluğumdan beri her zaman destekçimdi, bana her zaman inandılar. Onların hayal ettiği şeyleri yapamasam bile arkamda durdular. Bunun için de çok mutluyum. Umuyorum bundan sonra onları daha çok gururlandırırım." diye konuştu.

İnaç, bazen saat 24.00'e, bazen de saat 17.00'den sabaha kadar mesaide kaldığını ancak sonraki gün saat 08.00'de ders çalışmaya başladığını anlatarak, yemek ve spor dışında bir şey yapmadığını, sosyal medyayı kullanmadığını, günlük 6 saatin altına düşmeden 10 saate yakın ders çalıştığını kaydetti.

Sınava hazırlandığı 6,5 ay boyunca gördüğü destekten bahseden İnaç, "Zabıta teşkilatındaki arkadaşlarımla yeri geldi beraber soru çözdük, bana eşlik ettiler. Yarım saatlik molalarımda bile soru çözdüm. Bana destek olunan bir ortamda olduğum için bunu başarabildim. İş arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım olmasa, dostlarım, ailem olmasa böyle bir başarı mümkün değildi. O nedenle bunu sadece kendi başarım olarak görmüyorum. Bu bence hepimizin başarısı." ifadelerini kullandı.

Çalışma yöntemine değinen İnaç, "Sürekli soru çözmeye çalıştım. Yaptığım yanlışlardan doğruyu öğrenmeye çalıştım. Yapay zeka ve çeşitli uygulamalarla da bu yanlışlarımı analiz ettim. Her yanlışımın bana bir doğruyu öğrettiğinin farkındaydım. Hiçbir zaman stres yapmadım." dedi.

İnaç, hiçbir şey için geç olmadığını belirterek, gençlere hedeflerine giden yolda çok çalışmalarını tavsiye etti.

"Personelimizle gurur duyuyoruz"

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de İnaç'ın başarısından gurur duyduklarını söyledi.

Çelik, belediye personelinin birçoğunun lisans mezunu olduğunu aktararak, "Lisans ve doktora yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımıza da zaten biz müsaade ediyoruz. Mehmet'in başarısı bizim için çok önemli. Zabıta memuru bir arkadaşımız. Saat 08.30'da geliyor, saat 17.30'da mesaisi bitiyor. Bazen gece saat 24.00'e kadar da sürebiliyor. Zabıta arkadaşlarımızın nöbetleri, devriyeleri oluyor." diye konuştu.

İnaç'ın tüm boş zamanlarını ders çalışarak geçirdiğinden bahseden Çelik, "Serdivan Belediyesinde çalışan bir arkadaşımızın KPSS Lisans Sınavı'nda Türkiye birincisi olması gerçekten çok önemli. Kendisini tebrik ediyorum. İleriki hayatında da başarılar diliyorum. Tüm personelimizin kendilerini bu anlamda Mehmet gibi geliştirmelerini istiyorum." dedi.