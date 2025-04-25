Serdivan'da Bina Çökme Tehlikesi: Belediye Müdürü Mağdur Kadını Susturmaya Çalıştı - Son Dakika
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Serdivan'da Bina Çökme Tehlikesi: Belediye Müdürü Mağdur Kadını Susturmaya Çalıştı

Serdivan'daki bir inşaatın temel kazısının yanındaki 4 katlı binanın istinat duvarı çökerken, bina sakinleri tahliye edildi. Mağdur olan bir kadının yaşadığı sorunları anlatmasına Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürü engel olmaya çalıştı. Olay, yaşanan ihmalkarlıkları gözler önüne serdi.

25.04.2025 20:35  Güncelleme: 20:37
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Serdivan'da bir bina çökme riski ile karşı karşıya: Müdür, "Bir saniye" diyerek mağdur kadını susturmaya çalıştı

Göz göre göre gelen ihmalkarlık: Hasarın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Milyonlar ödeyerek aldığı yeni evi çökme tehlikesi altında kaldı: Mağduriyetini anlatan kadına Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürü engel olmaya çalıştı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir inşaatın temel kazısının yanında bulunan 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü, bina ise çökme riski ile karşı karşıya kaldı. Hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Binada yaşayan ve evlerini terk eden vatandaşlar, yaşananlara tepki gösterdi. Göz göre göre yaşanan ihmalkarlıkta mağduriyetini anlatan kadına ise Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürü engel olmaya çalıştı.

Dün gece saatlerinde Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi 825. Sokak'taki inşaat temeli kazısının yanında bulunan bir binanın istinat duvarı çökmeye başladı. Sesleri duyan bina sakinleri korkuyla binayı boşalttı. Olayın ardından bölgeye gelen ekipler, çökme tehlikesi altındaki binanın elektrik, su ve doğalgaz bağlantılarını kesti. Yaşanan olayın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Binada yaşayan vatandaşlar, temeli atılan yer ile alakalı 9 Nisan tarihinde Serdivan Belediyesi'ne şikayette bulunduklarını ancak yetkilerin herhangi bir önlem almadığını iddia etti. 23 Nisan günü İstanbul'da yaşanan ve Sakarya'da da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan bu durum ise vatandaşı iyice tedirgin etti.

Bina sakinleri çileden çıktı, ilçe belediyesinin Fen İşleri Müdürü sigara yaktı

Polis ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken yapımına başlanan binanın temel alanı yanındaki istinat duvarındaki kırık ve vatandaşların tahliye ettiği apartman önündeki çökmeler hasarın boyutunu gözler önüne serdi. Tehlikenin büyüdüğü bölgede vinç ile önlem alındı. Bin bir emekle para biriktirip ev alan ve yaşanan olay sonrası evlerinden tahliye edilen vatandaşlar bölgede sinir krizleri geçirerek bölgeye gelen Serdivan Belediyesi yetkililerine sitem etti. Bir bina sakini bölgede çalışma yapılmamasına ilişkin, "Çalışma için adam yok ben mi adam bulayım" sözleriyle tepki gösterirken Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Çekiç'in ise bölgede sigara içmesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, binanın akıbetinin ise yapılacak incelemelerin ardından belli olacağı öğrenildi.

Mağduriyetini anlatan kadına Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürü engel oldu

Bölgede yaşananları haberleştirmek isteyen basın mensuplarına mağduriyetini anlatmak isteyen Sevinç Çamlıbel'in açıklama yaptığı esnada Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Çekiç, "Bir saniye, ortalığı fazla germeye gerek yok. Vinçler geliyor şurayı sakinleştirelim" diyerek Çamlıbel'in açıklamasına engel olmaya çalıştı. İnşaatın başlamasından sonra kaymaların olduğunu dile getiren Çamlıbel, "Bu şekilde bekliyoruz sadece. Böyle bir alana imar veriliyor. Evimize giremiyoruz ve yaklaşık 1 ay kadar da giremeyeceğimiz söyleniliyor. Bir an önce bize çözüm lazım. İnsanlara iftira atmak istemiyorum ama denetimde eksiklik var her şey gözler önünde, burada sizce 4 katlı bir bina olabilir mi? Belediyeye burasıyla ilgili şikayette bulunduk ve onlardan gelen cevapta, 'Sizin ne kadar metrekareniz varsa, onların da var' oldu. Gözle görülür şekilde yok. Ben bu evi daha yeni aldım, Çanakkale'de dairemizi satıp buraya geldik. Müteahhit burada çalışmayı başlattığından beri toprak kayması oluyordu biz fark ediyorduk, belediyeye durumu ilettik. Buranın hacmi belli, gece sesler gelmeye başladı ve şu anda son durum gözler önünde. Saniyeler ile yarışıyoruz. Herkesin eti ile tırnağı ile biriktirip aldığı emekleri gözümüzün önünde kayıp gidiyor" dedi.

"Çocuklar okula gidecek kalem, kitap, defter ve bütün eşyalarımız evde kaldı"

Bina sakini Atakan Akbulut ise "Bizim binamızda yapısal hiçbir problem yoktu. Temeli atılan yerin sahibinin uzun bir arsası vardı ve Serdivan Belediyesi ile istimlak problemi yaşıyordu. Bizim yolumuz yoktu 825. Sokak kapalıydı, adamın arsası olduğu için. Sonrasında bir anda yol açıldı, bizde belediyeye gittik bunun nasıl olduğunu sorduk. Belediye bize, 'belediyeye terk etti vatandaş' yanıtını verdi. Devamında hemen buranın temeli kazıldı. ve bizim istinat duvarının altına kadar girildi, normalde bizden 3 metre çekmeleri lazım. Bu sebeple doğal olarak istinat duvarı geldi. Evimizden de hiçbir şey alamadık. Çocuklar okula gidecek kalem, kitap, defter ve bütün eşyalarımız evde kaldı" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Serdivan'da Bina Çökme Tehlikesi: Belediye Müdürü Mağdur Kadını Susturmaya Çalıştı - Son Dakika

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