Serebral Palsili Ali\'ye Sürpriz Doğum Günü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hastalığı nedeniyle eğitimini evde sürdüren serebral palsili Ali Beyter (12) için ailesi ve öğretmenleri sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Büyük sevinç yaşayan Ali Beyter, en büyük hayalinin ise bir gün sevdiği sanatçı Kıraç ile tanışmak olduğunu söyledi.

İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan Alim Beyter'e 5 yaşından sonra 'Serebral palsi' teşhisi konuldu. Sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen ve eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı'nın evde eğitim uygulaması kapsamında sürdüren Ali Beyter için ailesi ve öğretmenleri tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi. Ders için eve gelen öğretmenler ve aile üyeleri Ali'nin hayranlık duyduğu sanatçı olan Kıraç'ın fotoğraflarıyla evin duvarlarını süsledi. Hazırlanan pastanın kesilmesi sırasında duygusal anlar yaşanırken, Ali büyük mutluluk yaşadı. Öğretmenleri Ali'nin evde eğitim sürecinde gösterdiği azim ve öğrenme isteğinin herkese örnek olduğunu belirterek, moral ve motivasyonunun artması amacıyla böyle bir sürpriz hazırladıklarını söyledi. Ailesi ise çocuklarının özel gününde yanında olan öğretmenlere teşekkür etti.

'HAYALİM KIRAÇ İLE TANIŞMAK'

Yapılan sürprizle büyük sevinç yaşayan Ali Beyter, en büyük hayalinin bir gün sevdiği sanatçı Kıraç ile tanışmak olduğunu söyledi. Anne Kübra Alim (38), "Oğlum Ali, 5 yaşına kadar gayet sağlıklı bir çocuktu. Sonra bir hastalığa yakalandı. Doktora götürdüğümüzde 'Serebral palsi' teşhisi konuldu. Yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yaklaşık 15 gün boyunca yoğun bakımda tedavisi sürdü. Bu süre içerisinde sanatçı Kıraç sevdalısı bir doktorumuz oğlumun sakinleşmesi için sürekli Kıraç'ın parçalarını dinletirdi. O gün bugündür oğlum sürekli Kıraç'ın müziklerini dinleyip sakinleşiyor. Odasını bile Kıraç'ın resimleri ile donatıldı" dedi.

Oğlunun evde eğitim gördüğünü ve öğretmenlerinin yakın ilgi gösterdiklerini de belirten Kübra Alim, "Öğretmenleri evde ders veriyor. Bugün de Alim için sürpriz bir doğun günün pastasının kesip kendi elleriyle yedirdiler. Bizleri yalnız bırakmadıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sanatçı Kıraç'ın oğlumun sesini duymasını çok istiyorum" diye konuştu.