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Sergen Yalçın: Biz 2 kupaya oynayacak kadro yapısına sahip değiliz

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Biz 2 kupaya çok oynayacak bir kadro yapısına sahip değiliz. Özellikle onu söyleyeyim. Transferimiz kapalı. Oyuncu alma konusunda, artık o dönemi kapattık. Elimizdeki mevcut kadroyla ligde gelebileceğimiz yere gelmeye çalışacağız Antalyaspor olarak" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Antalyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Çok farklı 2 tane 45 dakika izlediklerini belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İlk yarı tamamen bizim kontrolümüzde olan, bizim pozisyonlar bulduğumuz, tamamen oyun kontrolünü elimize aldığımız bir maç oldu. İlk yarı golü de bulduk. Öne geçtik. İkinci yarı tamamen Beşiktaş'ın kontrolünde olan ve onların daha iyi oynadığı, onların ayakta daha sağlam durduğu, daha güçlü kaldığı bir ikinci yarıydı. Skoru getirdi. 2 tane savunma arkasına atılan topla yediğimiz goller, Türkiye Kupası'na bugün veda ettik. Beşiktaş'a başarılar diliyorum bundan sonraki maçlarında. Biz 2 kupaya çok oynayacak bir kadro yapısına sahip değiliz. Özellikle onu söyleyeyim. Transferimiz kapalı. Oyuncu alma konusunda, artık o dönemi kapattık. Elimizdeki mevcut kadroyla ligde gelebileceğimiz yere gelmeye çalışacağız Antalyaspor olarak. 4-5 gün evvel Fenerbahçe ile de ağır bir maç oldu. Bu maçın da yorgunluk etkisi son bölümde çok belli olmuştu ve veda etmemize sebep oldu. İnşallah artık bundan sonraki günlerde Türkiye Kupası'na daha farklı şekilde bakarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.