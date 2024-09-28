Serhat Akın\'a Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenleyen 4 şüphelinin yakalandığı duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında "Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde: Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı. DHA