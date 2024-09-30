Serhat Akın\'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5\'i tutuklandı

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Mansur Yavaş\'tan adaylıkla ilgili çarpıcı çıkış! İlk defa bu kadar net konuştu

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmıştı. Akın'a yapılan saldırıya dair gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

AYAKLARINA ATEŞ ETTİLER

Ünlü yorumcunun ayağına 3 el ateş edilmişti. Emniyet güçleri, Akın'a yönelik düzenlenen saldırının failleri için harekete geçti. Saldırı için başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilen 6 kişi gözaltına alınmıştı.

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T, Y.G. ile M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.

5'İ TUTUKLANDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk ettiği 6 şüpheliden 5'i "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı, şüphelilerden M.A ise yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

250 BİN LİRA İTİRAFI

Silahla ateş ettiği öne sürülen şüpheli O.D'nin, emniyetteki ifadesinde, yurt dışında firari durumda bulunan H.Ş'nin kendisini arayarak 250 bin lira karşılığında Serhat Akın'ı vurmasını istediğini, kendisinin de bunun üzerine olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

İLK İFADESİNDE 4 KİŞİNİN ADINI VERDİ

TV100'de program yapan Ersin Düzen, Serhat Akın'ın ifadesini paylaştı. Düzen, "Serhat, 'Bir süredir medya üzerinden Fenerbahçe'yle ilgili yaptığım tüm yorum ve eleştiriler aslında Fenerbahçe'nin başarısı içindir" diyerek vurgusunu yapıyor. Bununla beraber sosyal medya üzerinden hakaret ve küfürlere maruz kaldığını belirtiyor. Bazı yorumcuların da ismini vermiş, YouTube kanalında yapmış olduğu yayınlardan dolayı. O yayınlarda kendisinin hedef gösterildiğine yönelik bir ifadesi var. 4 tane yorumcunun ismin vermiş. Bu yorumcuların ismini herhangi bir söz hakkı doğmaması açısından vermiyorum. Daha sonra kamuoyunda çıkacaktır. Kendilerinin de belki ifadelerine başvurulacaktır. Bende isimler olmasına rağmen söz hakkı olmaması için isim vermiyorum. 'Kamuoyunda yapmış oldukları bu yayınlarda beni hedef gösterdikleri dönemde bu hedef göstermelere Fenerbahçe Kulübü ve yetkilileri, yapılan hakaret ve tehditleri engellemek için herhangi bir çaba göstermediler. Bunun için Fenerbahçe Kulübü ve yetkililerine kırgın ve kızgınım' diyor Serhat Akın" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Emrullah Erdinç ise Serhat Akın'ın ilk ifadesinde "Beni hedef gösteren kişiler bunlardır. Bu kişiler yayınlarında beni hedef göstermiştir" diyerek Ahmet Ercanlar, Murat Aşık, Rasim Ozan Kütahyalı ve Can Arat'ın ismini verdiği söyledi.