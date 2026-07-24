Serik\'te Kayıp İşçinin Cansız Bedeni Bulundu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 gündür haber alınamayan sera işçisi Salih Arslantaş'ın (36) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Serik ilçesinde sera işçisi olarak çalışan ve çarşamba günü saat 19.00'dan sonra kendisinden haber alınamayan Salih Arslantaş'ın yakınları, dün jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma, dün saat 16.00 sıralarında Burmahancı Mahallesi'nde arama yaptı. Arslantaş'ın kaybolmadan önce, arkadaşlarıyla kanal kenarında vakit geçirdiğini tespit eden ekipler, aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Yapılan incelemede dün Arslantaş'ın motosikleti, cep telefonu ve terliğinin yeri belirlendi.

3 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Kanalda Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, AFAD ile İHH Arama ve Kurtarma ekibi yaklaşık 3 kilometrelik alanda tarama yaptı. Havanın kararmasının ardından kanaldaki çalışmalara ara veren ekipler, bugün sabah saatlerinde yeniden arama gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde eşyalarının bulunduğu alandan yaklaşık 4 kilometre uzaktaki Çandır Mahallesi'ndeki kanalda Arslantaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Salih Arslantaş'ın cesedinin bulunduğu haberini alınca fenalaşan yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerindeki incelemenin ardından Arslantaş'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Salih Arslantaş'ın kaybolduğu belirtilen gün, 3 arkadaşı ile birlikte sulama kanalına serinlemek için girdiği, bir süre sonra arkadaşlarının gittiği, Arslantaş'ın ise yüzmeye devam ettiği ifade edildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.