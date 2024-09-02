Serik\'te motosiklet ile hafif ticari araç çarpışması: 1 ölü

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Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, plakaları henüz öğrenilemeyen Ahmet Aksu yönetimindeki motosiklet ile H.Ü. idaresindeki hafif ticari araç, Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Aksu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.