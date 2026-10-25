Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında Türkiye Sigorta GMY Özer gözaltına alındı

Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında Türkiye Sigorta GMY Özer gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturması kapsamında, Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Gürol Sami Özer gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?