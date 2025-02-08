Servis veya otomobilde yangın çıkarsa yapılması gerekenler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Servis veya otomobilde yangın çıkarsa yapılması gerekenler

Servis veya otomobilde yangın çıkarsa yapılması gerekenler

SERVİS veya otomobilde yangına yakalanılırsa yapılması gerekenleri anlatan Altur Akademi ve Denetim Müdürü Ahmet Taştekne, öncelikli olarak sürücülerin ve yolcuların panik yapmamasını söyledi.

08.02.2025 09:24  Güncelleme: 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SERVİS veya otomobilde yangına yakalanılırsa yapılması gerekenleri anlatan Altur Akademi ve Denetim Müdürü Ahmet Taştekne, öncelikli olarak sürücülerin ve yolcuların panik yapmamasını söyledi. Aracı hızlı ve sakin bir şekilde güvenli bir yere çekmenin önemine dikkat çeken Taştekne, "Eğer aracın yangını çok büyük değilse müdahale edin. Ama kaputun içi, bagaj kapağında, otobüslerin yan kapılarında ya da dolaplarında yangın çıktıysa ve büyüklüğünü göremiyorsanız yangın tüpünü çok fazla kapı/kapakları açmadan sıkın. Çünkü oksijen artmasıyla yangın daha da büyüyebilir" dedi.

Yangın anında yapılması gerekenlerin araca bağlı olarak değiştiğini belirten Altur Akademi Müdürü Ahmet Taştekne, öncelikle sakin bir şekilde araçtan inmenin önemine değindi. Sonrasında aracı güvenli bir yere çekmeyi, sabitlemeyi ve kontağı kapatmayı tavsiye eden Taştekne, "Servis ve toplu taşıma araçlarında kapı başına 15 ile 25 arası yolcu düşüyor. Bunu göz önünde bulundurarak, sürücülerimize ve yolcularımıza sakin olmalarını ve panik yapmamalarını anlatıyoruz. Ondan sonra insanları sakin bir şekilde indirmelerini, güvenli bir noktaya göndermelerini öneriyoruz. Eğer aracın yangını çok büyük değilse müdahale edin. Ama kaputun içi, bagaj kapağında, otobüslerin yan kapılarında ya da dolaplarında yangın çıktıysa ve yangının büyüklüğünü tespit edemiyorsanızyangın tüpünü kapı/kapakları çok fazla açmadan sıkın diyoruz. Çünkü oksijen artmasıyla o yangın daha da büyüyebilir. İnsanları indirdiğimiz zaman 112'yi aramalarını ve yardım istemelerini söylüyoruz" diye konuştu.

'HİÇ BEKLEMEDİĞİNİZ BİR ANDA YANGINA SEBEP OLABİLİR'

Araçlarda yangına neden olabilecek ihtimalleri dile getiren Taştekne, şu ifadeleri kullandı:

"Araç altında biriken yağ tabakası, elektrik arızası ve yağ kaçağı araç yangınına sebep olabilir. Araç hareket halindeyken altında ya da kalter ilemotor muhafazasının arasında biriken çalı, çırpı ve toz ve yağ birikintileri motor sıcaklığıyla beraber yangına sebep olabilir. Elektrik, yağlama aksamında ya da yakıt hortumunun geçtiği yerlerde motorun daha önce bir hasar alma, yorulma ve yıpranması varsa bunlarda yangına sebep olabilir. Modifiyelerle alakalı da sıkıntılar yaşıyoruz. Araç üzerindeki ısıtma, soğutma, müzik tesisatı ya da aydınlatmayla ilgili ekstradan takılan ekipmanların zaman içerisinde elektrik hatlarında arızaları ya da hasarları oluşturabilir. Bunlar da yangına sebep olabilir. Araçlarda bakımlar düzenli yapılmadığı zaman yangın riski artıyor. Bir hasar sonrası, basit bir tampon kazası gibi, elektrik, yakıt kablolarında ya da yağlanma tarafıyla ilgili bir sıkıntı olursa bu hasarları fark edemeyebiliyor. Bu da motorun biraz önce bahsettiğim sıcaklığıyla beraber daha büyük hiç beklemediğiniz bir anda bir kaçak yüzünden bir yangına sebep olabilir."

'ARAÇLARA DÜZENLİ BAKIM YAPILMALI'

Taştekne, yangına karşı alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

"Öncelikle araçlara düzenli bakım yapılması gerekiyor. Aracın motor ve diğer ekipmanlarının sıcaklığı arttığı için aracınızda gözle görülmeyen bir hasar oluşabilir. Bu sıcaklığın artmasıyla beraber kaçaklar meydana gelebilir ya da elektrik kablolarındaki hasarların büyümesine sebep olabilir. Sık sık arabanızın kaputunu ya da motor kısmını açıp 'bir kaçak, çatlak, sızıntı, ya da kuruma var mı' diyerek kontrol etmeliyiz. Sigara izmaritinin koltuk ya da döşemelere düşmesi, ön cama astığınız oda ya da araç kokusu mercek etkisi görüp aracın döşemesinde ya da koltuklarında yangının başlamasına sebep olabilir. Çakmak, basınçlı yağ tüpleri güneş altında kaldığı zaman ani patlamalara ve yangına sebep olabilir. Telefonun pilleri ve bataryaları çok yüksek sıcaklıklarda patladığını görüyoruz. Böyle bir durumda da yangın başlayabilir. Araçlarımızda cam filmi kullanmıyoruz ve önermiyoruz. Çünkü film olan camlar çok daha zor patlıyor ve kırılıyor. Yangın ya da bir kaza sırasında cam çekiciyle vurursanız ya kırılmıyor ya da büyük parçalar halinde kırılıyor. Acil çıkış kapıları veya camlarının yanlarında çekiçler vardır. Bu yan camlarda film varsa acil durumlarda patlatmak çok zor olabilir."

'YANGIN TÜPÜNÜN OLDUĞU YERE İŞARET KOYULMALI'

Yangın tüplerinin üzerinde yer alan bilgilerin önemine dikkat çeken Taştekne, konuşmasına şöyle devam etti:

"Otomobillerde 2-3 kiloluk, minibüslerde 6 kiloluk, otobüslerde toplam 12 kiloluk yangın tüpü öneriyoruz. Yangın tüplerinin üzerinde kullanım ömrü, üretim tarihi ve bakım zamanı yazar. Bu bakım zamanı genellikle yılda bir diye geçer. Biz sürücülere altı ayda bir kontrol etmelerini öneriyoruz. Kontrol ederken manometre denen o basıncı ölçmelerini, yeşil kısımda olması gerekiyor, pimine, tuttuğumuz yere ve gövdesine dikkat etmelerini öneriyoruz. Araçlarda yangın tüpünün hemen çıkarılabilecek bir yerde olması için tavsiyelerde bulunuyoruz. Onun dışında yangın tüpünün olduğu yere bir işaret koyulmasını söylüyoruz. Çünkü yangın tüpü sallantıda bir yerlere çarpıp, pimi sökülüp, açılabilir veya çalışabilir. Bu yüzden kolay çıkarılabilir, herkesin görebileceği ya da işaretlerle belirtili bulabileceği yerde olmasını tavsiye ediyoruz."

Sürücülere iş sağlığı ve yol güvenliği eğitimleri verdiklerini belirten Taştekne, sözlerini şöyle sonlandırdı:

" Türkiye'de yaklaşık 30-31 milyon trafiğe kayıtlı aracımız var. Bunlar yaklaşık 750 bin tanesi M2 – M3 tipi dediğimiz otobüs ve minibüs tipi araçlar. Bu 750 bin aracında yaklaşık 14 bin tanesi bünyemizde çalışıyor. Altur Turizm'de potansiyelinin ve büyüklüğünün farkında olarak 2017 yılından beri Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu onayıyla Altur Akademi'yi kurdu. Daha önceden sadece iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri veriliyordu. Ama yol güvenliği eğitimleri de bu tarihten sonra kendi bünyesinde düzenlemeye başladı. Türkiye Genelinde hizmet veren 14 bin sigortalı ve taşeron sürücümüze düzenli olarak bu eğitimleri veriyoruz."

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Servis veya otomobilde yangın çıkarsa yapılması gerekenler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:08 Putin’e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 23:23:40. #1.11#
SON DAKİKA: Servis veya otomobilde yangın çıkarsa yapılması gerekenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.