Sevgililer Günü'nde Evlilik Coşkusu İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sevgililer Günü'nde Evlilik Coşkusu İstanbul'da

Sevgililer Günü\'nde Evlilik Coşkusu İstanbul\'da
14.02.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 14 Şubat'ta 14 çift dünyaevine girdi, duygusal anlar yaşandı.

İstanbul'da unutulmayacak özel bir günde dünyaevine girmek isteyen bazı çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "Evet" dedi.

Bu yıl 14 Şubat'ın cumartesi gününe denk gelmesi ve evlilik için daha çok hafta sonlarının tercih edilmesi dolayısıyla çiftler kentteki evlendirme dairelerinden nikah için gün aldı.

Şişli Maçka Evlendirme Dairesi'nde bugün 14 çift dünyaevine girdi. Evlilik heyecanı yaşayan ve bu anlamlı günde birbirlerine "Evet" diyen çiftler, duygularını paylaştı.

Serkan Öztürk, hem eşinin hem de kendisinin 14 Şubat'ı anlamlı ve değerli kılmak adına böyle bir karar verdiğini söyledi.

Öztürk, "Böyle bir günü unutmamız mümkün değil. Allah herkese nasip etsin, çok mutluyuz." dedi.

Öztürk'le hayatını birleştiren Seher Karabulut da özellikle bu tarihi seçtiklerini ve artık 14 Şubat'ın kendileri için anlamının daha da arttığını dile getirdi.

Evlenen çiftlerden Rıdvan Beycan, "Bugünü tercih etmemizin sebebi, ikisini bir arada çıkarmak. Bir taşla, iki kuş gibi bir şey oldu. Hem de böyle güzel bir günde, güzel bir anımız, hepsi bir arada olsun istedik." ifadelerini kullandı.

Beycan'la hayatını birleştiren Esra Kızılboğa ise sevginin, saygının ve sadakatin sadece bir gün değil, her gün olmasını dileyerek "Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz ama bugünün anlam ve önemi daha farklı olduğu için mutluyuz. Denk getirebilmek çok önemliydi. Çünkü nikah salonları çok doluydu ama başardık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sevgililer Günü, İstanbul, Evlilik, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgililer Günü'nde Evlilik Coşkusu İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:21:56. #7.11#
SON DAKİKA: Sevgililer Günü'nde Evlilik Coşkusu İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.