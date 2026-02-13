Sevgililer Günü'nde Moral Dolu Kutlama - Son Dakika
Sevgililer Günü'nde Moral Dolu Kutlama

Sevgililer Günü\'nde Moral Dolu Kutlama
13.02.2026 11:39
Elazığ'da 3 çocuk annesi Şükran Tiryaki, kansere yakalanan ve uzun süre mesleğinden uzak kalan 39 yıllık eşi Veysel Tiryaki için mesai arkadaşlarıyla sürpriz 14 Şubat Sevgililer Günü kutlaması tertipledi.

Elazığ'da 3 çocuk annesi Şükran Tiryaki, kansere yakalanan ve uzun süre mesleğinden uzak kalan 39 yıllık eşi Veysel Tiryaki için mesai arkadaşlarıyla sürpriz 14 Şubat Sevgililer Günü kutlaması tertipledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Veysel Tiryaki'ye, 2012 yılında rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu multipl miyelom (ilik kanseri) tanısı konuldu.

Büyük üzüntü yaşayan Tiryaki, tedavisi nedeniyle mesleğine de ara vermek zorunda kaldı.

Bir süre hastanede tedavi gören Tiryaki, eşi Şükran Tiryaki'nin desteğiyle kanserle mücadelesini azimle evinde sürdürüyor.

Eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Şükran Tiryaki, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla eşine moral vermek için bir süre ayrı kaldığı ve özlem duyduğu mesai arkadaşlarının da katılımıyla evde sürpriz kutlama düzenledi.

Daveti memnuniyetle karşılayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ve beraberindeki personel, üzerinde "Sayın Tiryaki çifti evliliğinizin 39. yılını kutlar, mutluluk dileriz" yazılı pasta ve çiçekle Tiryaki çiftini evlerinde ziyaret etti.

Bu sürpriz karşısında büyük mutluluk duyan Tiryaki, kendilerine özel hazırlanan pastayı eşiyle kesip, birbirlerine ikram etti.

"Eşimin desteğiyle iyileşmeye doğru adım atıyorum"

Veysel Tiryaki, AA muhabirine, 14 yıl önce rahatsızlığını, gittiği hastanede ilik kanseri olduğunu öğrendiğini söyledi.

Büyük üzüntü içerisinde mesai arkadaşlarıyla vedalaşarak tedavi sürecine başladığını ifade eden Tiryaki, iki kez kök hücre nakli olduğunu, ilaç tedavisi gördüğünü, eşinin de desteğiyle kanserin gelişiminin önlendiğini ve kontrol altına alındığını belirtti.

Tiryaki, hastalığın metastaz yapması sonucu 2024 yılında mesane kanserinin de geliştiğini anlatarak, mesane kanserinin yol açtığı böbrek yetmezliği nedeniyle bir böbreğinin alındığını ifade etti.

Biricik eşinin desteğiyle hastalığını yenip, tekrar mesleğine döneceğine inandığını belirten Tiryaki, şunları söyledi:

"Evliliğimizin 39. yılı, Şükran Hanım güzel düşüncelerle bana sürpriz yapmak istemiş, böyle bir etkinlik düzenlemiş, sağ olsun. Her zamanki gibi beni düşündüğü için çok teşekkür ediyorum. Eşim hastalığımın ilk anından itibaren yanımdan hiç ayrılmadı, ona minnettarım. Eşimin manevi desteğiyle iyileşmeye doğru adım atıyorum, ona çok minnettarım, her zaman hakkını helal etmesini diliyorum. Her daim kendisine müteşekkirim."

"Allah kendisini başımızdan eksik etmesin"

Şükran Tiryaki de zorlu bir tedavi süreci geçiren eşine bir nebze de olsa moral ve motivasyon vermek için çok sevdiği ve özlediği mesai arkadaşlarıyla birlikte sürpriz "Sevgililer Günü" kutlaması gerçekleştirdiğini belirtti.

Evlilik bağının karşılık beklemeden verilen sevgi ve destekle daha güçlü hale geldiğini, ailede huzurun ve mutluluğun tesis edildiğini dile getiren Tiryaki, "Eşim tedavisi sürecince iş yerinden ve mesai arkadaşlarından uzak kaldı, özlem duyuyordu. Bu özlemini gidermek için Sevgililer Günü dolayısıyla sürpriz bir kutlama yapmak istedim, inşallah başarılı olmuşumdur, kendisine moral olmuştur." dedi.

Tiryaki, eşine 7 gün 24 saat elimden geldiği kadar destek olmaya, moral vermeye çalıştığını belirterek, eşinin tedavisinin sürdüğünü, doktoruyla sürekli irtibatta olduklarını söyledi.

Eşinin tedavisinde emeği bulunan doktoruna ve tüm sağlık ekibine teşekkür eden Tiryaki, "Veysel Bey, şu anda iyiye gidiyor. Allah kendisini başımızdan eksik etmesin. Ona sağlıklı uzun ömürler nasip etsin." ifadelerini kullandı.

"Örnek bir aile oldukları için tebrik ediyorum"

Tiryaki çiftinin bu mutlu günlerini paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ergün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek 10 yılı da "Aile ve Nüfus Yılı" ilan ettiğini anımsatarak, bu minvalde aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik tüm faaliyetlerin önemli olduğunu söyledi.

Şükran Tiryaki'nin eşi için düzenlediği sürpriz "Sevgililer Günü" kutlaması için gelen daveti memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ergün,"Veysel Bey'e geçmiş olsun dileklerimizi iletmek ve moral vermek için eşi Şükran Hanım ile iş birliği yaparak çalışma arkadaşlarımızla sürpriz gerçekleştirdik. Bu sürprizle mutlu oldular, onları mutlu görmek bizleri de mutlu etti, duygulandırdı. Bu vesileyle 39 yıldır evli olan Şükran hanım, Veysel beyi ile çocuklarını örnek bir aile oldukları için tebrik ediyorum. Kendilerine ve çocuklarına sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

