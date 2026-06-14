Sevgilisi Öldüren Adam Ağırlaştırılmış Müebbet Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sevgilisi Öldüren Adam Ağırlaştırılmış Müebbet Aldı

Sevgilisi Öldüren Adam Ağırlaştırılmış Müebbet Aldı
14.06.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de Dinara Alya Urkasimova'nın ölümüyle ilgili Metin Kapusuz'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

ÇANAKKALE'de, Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'nın (63) evinde streç filme sarılı halde ölü bulunmasına ilişkin yargılanan sevgilisi Metin Kapusuz'a (48), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Temmuz 2025 tarihinde Esenler Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kozmik terapi enerjisi ve masaj işiyle uğraşan Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Esenler Mahallesi Neydim Sitesi'nde kaldığı eve giden polislere kapıyı sevgilisi Metin Kapusuz açtı. Metin Kapusuz, Urkasimova'yı soran polislere kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi. Kapıyı açan ekipler, Dinara Alya Urkasimova'nın streç filme sarılmış cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine sevgilisi Metin Kapusuz gözaltına alındı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucunda Urkasimova'nın cansız bedeni otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'KALP MASAJI YAPTIM, GERİ DÖNDÜREMEDİM'

Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin Kapusuz'un polisteki ifadesinde, "2 gün önce 02.00 sıralarında içki içtik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim" dedi. Gözaltına alınan Kapusuz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Metin Kapusuz hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması, önceki gün Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Metin Kapusuz ile Dinara Alya Urkasimova'nın yakınları katıldı. Duruşmada sanık Kapusuz, "Alya hanımı ben öldürmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kesinlikle kendisini öldürmedim. Streçe de öldükten sonra sardım. Daha sonra telefonumdaki verileri sildim. Suçsuzum, beraatimi talep ederim" dedi.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti sanık Metin Kapusuz hakkında hiçbir indirim uygulamadan 'Kasten nitelikli öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Özbekistan, Çanakkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgilisi Öldüren Adam Ağırlaştırılmış Müebbet Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı
Strateji savaşı Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor

12:12
NATO Zirvesi öncesi İstanbul’da kritik uyarı: Trump Türkiye’den Körfez’de mayın temizliği isteyebilir
NATO Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik uyarı: Trump Türkiye'den Körfez'de mayın temizliği isteyebilir
11:40
Tabela yine değişecek Motorine dev indirim geliyor
Tabela yine değişecek! Motorine dev indirim geliyor
11:28
Dünya Kupası’nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
11:06
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı
10:55
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı 4 kişi hayatını kaybetti
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
10:50
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 12:24:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Sevgilisi Öldüren Adam Ağırlaştırılmış Müebbet Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.