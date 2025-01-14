Sevgilisine Kötü Davranıldığını Düşünen Genç, Restorana Molotofkokteyli Attı - Son Dakika
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Sevgilisine Kötü Davranıldığını Düşünen Genç, Restorana Molotofkokteyli Attı

Sevgilisine Kötü Davranıldığını Düşünen Genç, Restorana Molotofkokteyli Attı

Konya'da, sevgilisinin mesajı üzerine restorana molotofkokteyli atan Cem Tarman tutuklandı. Olay, işyerine kötü davranıldığı iddiasıyla başladı. Tarman, akaryakıt istasyonundan benzin alarak molotofkokteylini hazırladı ve iş yerine fırlattı. Yangın çıkmadı ancak güvenlik kameraları olayı kaydetti.

14.01.2025 11:13  Güncelleme: 11:14
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KONYA'da, sevgilisi E.T.'nin 'Bana burada kötü davranıyorlar' mesajı üzerine çalıştığı restorana molotofkokteyli atan Cem Tarman (19), sevk edildiği mahkemede tutuklandı, yanındaki arkadaşı Muammer K. (23) ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, pazar günü saat 01.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi'nde meydana geldi. E.T., sevgilisi Cem Tarman'a çalıştığı restoranda kendisine kötü davrandıklarına dair mesaj attı. Bunu üzerine Tarman akaryakıt istasyonundan aldığı benzinle molotofkokteyli yapıp arkadaşı Muammer K. ile birlikte restoranın önüne gitti. Tarman, kapalı olan iş yerine molotofkokteylini fırlattı. Kırılan camdan iş yerine giren molotofkokteyli şans eseri yangına neden olmadı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, Cem Tarman ve Muammer K.'yi saklandıkları evde yakaladı.

Gözaltına alınan Cem Tarman ilk ifadesinde, "Kız arkadaşım, sabah saatlerinde çalıştığı iş yerini kastederek 'Bana burada kötü davranıyorlar' diyerek mesaj attı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek arkadaşım Muammer K.'yi aradım. Akşam buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattım. Akşam saatlerinde buluştuk. Arkadaşımın aracında önce alkol aldık. Daha sonra petrolden benzin aldık ve alkol aldığımız şişelere molotofkokteylini hazırladık. Ben hazırladığımız molotofkokteylini iş yerine attım ve olay yerinden kaçtık" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cem Tarman tutuklandı, Muammer K. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA

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