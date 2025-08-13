Şeybani'den Haseke Konferansı Yorumu - Son Dakika
Şeybani'den Haseke Konferansı Yorumu

13.08.2025 14:48
Şeybani, Haseke Konferansı'nın başarısız olduğunu ve Suriye halkını temsil etmediğini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Haseke Konferansı'nın, ülkede SDG adını kullanan PKK/ YPG'nin devlet kurumlarına entegrasyon anlaşmasının ihlali anlamına geldiğini belirterek "Haseke Konferansı, Suriye halkını temsil etmiyor ve başarısız bir girişim oldu." dedi.

Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan'ın nazik kabulü ve samimi açıklamaları için teşekkür eden Şeybani, Suriye'de yıllardır süren savaşın her eve, kente ve köye derin etkileri olduğunu, bu yüzden Suriye'nin geleceği üzerine bir araya geldiklerini söyledi.

Şeybani, Suriye'nin altyapı, ekonomi ve kurumlar alanında yaşadığı büyük zorluklara rağmen dengeli ve pratik bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü, devlet kurumlarının ayakta kalması için yoğun çaba harcadıklarını vurguladı.

"Haseke Konferansı, Suriye halkını temsil etmiyor"

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke ilinde düzenlenen konferansa değinen Şeybani, "Haseke Konferansı, Suriye halkını temsil etmiyor ve başarısız bir girişim oldu." ifadesini kullandı.

Konferansın Süveyda'daki olayları istismar etmeye çalıştığını vurgulayan Şeybani, ayrıca bu toplantının, terör örgütü PKK/YPG'nin devlet kurumlarına entegrasyon anlaşmasının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

"Suriyelilerin ülkeye dönüşü için zemin hazırlamaya çalışıyoruz"

Şeybani, Türkiye ile ekonomi, güvenlik ve yeniden imar alanlarında koordinasyonun önemini vurgulayarak "Suriyelilerin ülkeye dönüşü için zemin hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Ekonominin Suriye'nin yeniden imarı ve kalkınması için hayati önemde olduğunu belirten Şeybani, "Askeri ve güvenlik alanlarında koordinasyon içinde olmalı, sınırlarımızı korumalıyız. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarı, bölgenin istikrarı demektir." diye konuştu.

Şeybani, ayrıca, Suriye'nin yanında yer alan ülkelerin desteğinin büyük önem taşıdığına dikkati çekip, Türk hükümeti ve halkına teşekkür ederek "Suriye'ye verdiği destek için Türkiye'ye minnettarız. İşbirliği ve dayanışma, bölgenin geleceği için vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile siyasi işbirliğini güçlendirmenin Suriye'ye de olumlu yansıyacağını belirten Şeybani, bu çerçevede Türkiye ile ikili ve uluslararası konuları ele aldıklarını aktardı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin davetiyle Amman'da düzenlenen Süveyda konulu üçlü görüşmeye değinen Şeybani, "Ürdün'de bir araya geldik. ABD Özel Temsilcisi Tom Barrack da vardı. Yaşananlar Suriye'de oluyor, haklarımıza karşı bir durum var ve devletimiz bu konuda sorumludur." dedi.

Suriye'deki sorunların büyük ölçüde İsrail kaynaklı olduğunu dile getiren Şeybani, Süveyda'da barış sürecinin başlamasını istediğini ifade etti.

Şeybani konuşmasının sonunda, Türkiye'nin desteğine teşekkür ederek Suriye'nin istikrarının bölge istikrarı anlamına geldiğini ve bu sürecin uluslararası destekle ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Suriye, Güncel, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Şeybani'den Haseke Konferansı Yorumu

Şeybani'den Haseke Konferansı Yorumu
