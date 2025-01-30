Şeyh Süleyman Bağdu 19. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Şeyh Süleyman Bağdu 19. Yılında Anıldı

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Batman'da vefatının 19. yılında Şeyh Süleyman Bağdu, binlerce seveniyle anıldı ve dualar okundu.

30.01.2025 16:49
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Batman'da Şeyh Süleyman Bağdu, vefatının 19. yılında anıldı

BATMAN - Batman'da 30 Ocak 2006 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şeyh Süleyman Bağdu, vefatının 19. yılında binlerce seveni tarafından anıldı.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde, Kanireva Zilan Türbesi'nde medfun bulunan Bağdu'nun anma törenine Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren türbenin bulunduğu ziyaret alanına gelen sevenleri, onlarca kurban keserek Yasin-i Şerif okudu. Etkinlik kapsamında, gelen misafirlere metrelerce uzunluğunda mevlit yemeği ikram edildi.

Her yıl düzenlenen anma etkinliği hakkında konuşan Şeyh Selman Bağdu, babasının vefatının 19. yıl dönümünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Mevlid-i Şeriflerimizi okuduk, misafirlerimizi güzel bir şekilde ağırladık. 2006 senesinde Batman Aydınkonak Körük Kavşağında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren babamız Şeyh Süleyman Bağdu'nun bugün 19'uncu anma yıl dönümü ile ilgili olarak bir aradayız. Bu sabah mevlitlerimiz okundu, kurbanlık hayvanlarımız kesildi. Turkiye'nin dört bir yanından, Karadeniz'den, Ege'den, İç Anadolu'dan, Güneydoğu'dan, Doğu Anadolu'dan hem mensuplarımız hem misafirlerimiz buraya iştirak ettiler. Havanın güzel olmasıyla yoğun bir kalabalıktı. Metrelerce uzunluğunda kurulan yer sofrasında yemek ikramında bulunduk. Öğleden sonra da Allah kısmet ederse misafirlerimizi yolcu edip bugünkü anma programımızı bitireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, duaların okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şeyh Süleyman Bağdu 19. Yılında Anıldı - Son Dakika

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