Seyhan'da "Oya Tekin'e Özgürlük" Mitingi... Gül Çiftci: "Kaçtıkları Sandık Elbet Önlerine Gelecek"

(ADANA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Adana'da düzenlenen "Oya Tekin'e özgürlük" mitinginde, CHP'li belediyelere yönelik yargı süreçlerinin siyasi olduğunu belirtti. Çiftci, "Kaçtıkları sandık elbet önlerine gelecek. Milletin iradesinden asla kaçamayacaklar. Bu ülkenin geleceğini mahkeme koridorlarında, fezlekelerde, gece yarısı operasyonlarında arayanlar eninde sonunda halkın hakemliğine başvurmak zorunda kalacaklar" dedi.

Yaşar Kültür Merkezi önünde tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e özgürlük mitingi düzenledi. Mitinge CHP yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, "Yine hukuk talebinde bulunmak üzere buradayız. Bizler ayrıcalık istemiyoruz, özel bir uygulama istemiyoruz. Bizler hukukun evrensel değerlerinin uygulanmasını istiyoruz. Bizler seçilmiş belediye başkanımızın tutuksuz yargılanmasını istiyoruz. Hukuk istiyoruz, adalet istiyoruz. Bu talebimizi de sonuna kadar hep beraber mücadele ederek savunacağız" dedi.

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, "Adana bu hukuksuzluğun İstanbul'dan sonra en fazla yaşandığı il oldu. Buluşmalara devam ediyoruz ama burada biz toplandıkça emin olun bize düşünen, düşleyen ve 'Türkiye'yi ancak bunlar kurtarır' diyen insanlara ilham kaynağı oluyoruz. Bizim direnmemizi, her saldırıda tekrar bu direncimizi omuzlayıp bir adım daha ileri taşımayı mümkün kılmamız emin olun tüm Türkiye'de CHP'ye olan güveni arttırıyor. Bugün yine Zeydan Karalar'ın göreve iade edilmemesi konusu iki ay uzatıldı. Her alanda direnmek ve yan yana olmak Türkiye'nin bizden istediği tek şey" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE CHP'Yİ DEĞİŞTİRDİK, ŞİMDİ İKTİDARI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk ise şunları söyledi:

"Biz bu başımıza gelenleri neden yaşadığımızı biliyoruz. Bunu bugünün bakanı, dünün savcısı da iddianameye yazmış. İddianamede yazan tek doğru cümle o; 'bunlar önce CHP iktidarını ele geçirecekler sonra da ülkenin iktidarını ele geçirecekler'. Akın Gürlek'in tek doğrusu bu. Önce CHP'yi değiştirdik daha sonra da iktidarı ele geçireceğiz. Yaşadıklarımızın sebebi sizden korkmaları. Tayyip Erdoğan akıllı adam, sizin mücadelenizi görüyor, çelik iradenizi gördüğü için de korkuyor. Ben bu yollara sapmazsam bunlar beni ilk seçimde al aşağı edecekler diye de bu zulmü yaşatıyor. Şunu hepiniz bilin ki korkunun ecele faydası yok."

"SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARI YARGI KUŞATMASI ALTINDA"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ise şunları söyledi:

"Oya Tekin Seyhan halkının seçilmiş belediye başkanıdır, Seyhan halkının iradesidir. Oya Tekin halkçı belediyeciliğin, kadınların siyasetteki kararlı varlığının CHP'nin yerel yönetimlerde büyüttüğü temiz, şeffaf, hesap verilebilir belediyeciliğin temsilcisidir. Türkiye uzun bir süredir seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yargı kuşatması altından geçiyor. CHP'li belediyeler 31 Mart'ta halktan aldığı güçlü destekle hedef haline getirilmiştir. İktidar, sandıkta yenemediği partimizi halkın büyük bir desteğiyle 47 yıl sonra birinci parti olmuş CHP'yi, araçsallaştırdığı yargı eliyle siyasetten tasfiye etmek istemektedir. Bugün Adana'da yaşananlar ile İstanbul'da yaşananlar, İstanbul'un ilçe belediyelerinde yaşananlar ile Seyhan'da yaşananlar birbirinden farklı değildir. İktidar partisi önce kamuoyunda bir algı oluşturuyor ardından bir şafak operasyonuyla seçilmiş belediye başkanlarımızı ve yol arkadaşlarımızı evlerinden, çocuklarının gözleri önünde itibarsızlaştırarak alıyor. Ardından dosyanın içini ısmarlama tanık anlatımıyla doldurup suç üretmeye çalışıyorlar."

"HUKUKUN YERİNE SENARYO KOYMAK İSTİYORLAR"

Hukukun yerine senaryoyu, delilin yerine varsayımı, yargılamanın yerine ise peşin hüküm koymak istiyorlar. Dosyalara bakıldığında yıllar öncesine ait idari işlemler, birbirinden kopuk anlatımlar, somut delillerle desteklenmeyen sosyal medya dedikoduları gördük. Bir kişininin özgürlüğünü, ailesini, görevini, itibarını, siyasi hayatını hedef alan uygulamalar gördük. Hukuki sonuçtan çok siyasi sonuç almaya yönelik çalışmalar olduğunu gördük. Bir dosya üzerinden belediye başkan ve bürokratlarımıza yapılan bu anlayış sandıkta yenemedikleri partimizi yenemeyeceklerini her kamuoyu araştırmasında gördükleri partimizi itibarsızlaştırma ve cezalandırma anlayışıdır. Somut delil, tutuklamayı zorunlu kılan tehlike nerede, kaçma şüphesi nerede? Hiçbiri yok. Yapılan şey seçilmişleri görevinden uzak tutmaktır. Ortada olan şey CHP'yi, belediyeleri yıpratma çabasıdır. Ortada olan şey halkçı belediyeciliğin büyüyen gücünden duyulan korkudur.

"330 GÜNDÜR SEYHAN, ADANA, CHP SUSMUYOR"

Oya Tekin tam 330 gündür Seyhan'dan, ailesinden, evlatlarından; Seyhan halkı da seçmiş oldukları belediye başkanından mahrum bırakılıyor. Seyhan'ın ilk kadın belediye başkanı halkın oyuyla kazandığı görevinin başında olması gerekirken Silivri'de cezaevi duvarlarının arkasında tutuklu bulunuyor. 330 gündür Seyhan susmuyor, Adana susmuyor, CHP susmuyor. Oya Tekin'in şahsında hedef alınan gerçek bir belediye başkanının şahsı kadar kadınların siyasetteki kararlı varlığıdır, yerel yönetimlerdeki halkçı belediyecilik anlayışımızdır. Biz Oya Tekin'in masumiyetine ilk gün olduğu gibi son gün de inanacağız. Biz hesap vermekten korkan bir siyasi parti değiliz aksine CHP olarak şeffaf, denetlenebilir, hesap verebilir bir belediyeciliğin temsilcisiyiz. Hesap verilebilirlik adı altında peşin cezalandırmayı, tutukluluk üzerinden siyasi tasfiyeyi kabul etmiyoruz. Adalet, adil yargılama, sandık iradesine saygı istiyoruz.

"KAÇTIKLARI SANDIK ELBET ÖNLERİNE GELECEK"

Mahkeme salonları, siyasi hesapların görüldüğü yerler olmaktan çıkarılmalıdır. İddianameler dedikodu ve duyum metnine dönüştürülmemelidir. Zeydan Başkanımıza uygulananlar bugün bir kez daha göstermiştir ki CHP'nin başarılı işler yapan belediye başkanları hedeftedir. Çünkü CHP'li belediyelerin yanında halk vardır. Onlar da biliyor bu sandık geldiğinde elbet gidecekler. Yurttaşın önüne o sandık geldiğinde bu ülkenin birikmiş adalet talebi, yoksulluğa, baskıya ve ayrımcılığa karşı yükselen anlayış o sandıkta son bulacak ve CHP o gün iktidara gelecektir. Bu yüzden erken seçimden kaçıyorlar. Bu yüzden seçilmiş belediye başkanlarımıza saldırıyorlar. Bu yüzden belediye başkanlarımızı cezaevinde tutarak topluma bir korku salıyorlar. Bu yüzden CHP'nin tüzel kişiliğini kuşatmaya çalışıyorlar. Buradan sizlerle birlikte açıkça ilan ediyoruz; kaçtıkları sandık elbet önlerine gelecek. Milletin iradesinden asla kaçamayacaklar. Bu ülkenin geleceğini mahkeme koridorlarında, fezlekelerde, gece yarısı operasyonlarında arayanlar eninde sonunda halkın hakemliğine başvurmak zorunda kalacaklar.

"HUKUKU SİYASETİN GÖLGESİNDEN ÇIKARTIN"

Yargı makamlarına bir kez daha seslenmek istiyorum; hukuku siyasetin gölgesinden çıkartın. Dosyaları siyasi atmosferde, medya kampanyalarında, iktidar beklentileriyle yürütmeyin somut delile bakın, anayasaya bakın. Kişinin özgürlüğünü, seçme ve seçilme hakkını, masumiyet karinesini, adil yargılanma hakkını koruyun çünkü bu hukuk hepimize lazım. Bugün Oya Tekin için buradayız aynı zamanda haksızlığa uğrayan bütün yol arkadaşlarım için konuşuyoruz. Bu ülkede adalet isteyen, demokrasi, adil yargılanma isteyen herkes için konuşuyoruz. Bizim talebimiz çok açıktır; Oya Tekin derhal özgürlüğüne kavuşmalıdır."