Şeyhmus Amca'ya Kızılay Özel Ödülü

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Mardin'de "Şeyhmus Amca" olarak bilinen, fidan diken, yeşil çevre için yaptığı özverili çalışmasıyla örnek olan Şeyhmus Erginoğlu, Türk Kızılay tarafından "Kızılay Özel Ödülü"ne layık görülmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türk Kızılay tarafından İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde 8 Aralık'ta düzenlenen "4. Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri" kapsamında 70 yaşındaki Mardinli doğasever Erginoğlu da ödül aldı.

Erginoğlu için Türk Kızılay Mardin Şubesi'nde de tören yapıldı.

Törende konuşan Erginoğlu, ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu belirtti.

1995 yılına kadar kamyon şoförlüğü yaptığını daha sonra aracını satarak doğa için çalışmaya başladığını ifade eden Erginoğlu, "Yaklaşık 30 yıldır ağaç diktim, inşallah sonuna kadar da öyle devam edeceğim, ölünceye kadar. Türk Kızılay'a bana ödül verdiği için çok teşekkür ederim." dedi.

Türk Kızılay Mardin Şube Başkanı Abdulbasıt Deniz de Şeyhmus Erginoğlu ile gurur duyduklarını belirterek, "Gelecek nesillere örnek teşkil ediyor. Kendisini tebrik ediyoruz, onunla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı da İstanbul'daki törende sivil toplum örgütlerinin, özel sektör temsilcilerinin, ulusal dernekler ile bireylerin insanlığa yaptıkları katkılardan dolayı ödüllendirildiğini anlatarak, 20 binin üzerinde ağaç dikmesi ve çalışmalarıyla çevreye sağladığı katkılardan dolayı aday gösterdikleri Erginoğlu'nun "Kızılay Özel Ödülü" ile onurlandırılmasından mutluluk duyduklarını, çalışmalarının örnek olmasını dilediklerini kaydetti.