Seyyid Muhammed Nakib el-Attas vefat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seyyid Muhammed Nakib el-Attas vefat etti

08.03.2026 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağdaş İslam düşüncesinin önemli ismi el-Attas, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Malezyalı düşünür Prof. Dr. Seyyid Muhammed Nakib el-Attas, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

El-Attas'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, mutasavvıfın bugün vefat ettiği duyuruldu.

Çağdaş İslam düşüncesinin önemli temsilcilerinden el-Attas için yarın sabah başkent Kuala Lumpur'daki Mescid-i Takva'da cenaze namazı kılınacağı, öğle namazından önce Kiara Müslüman Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Malezyalı düşünür el-Attas kimdir?

Seyyid Muhammed Nakib el-Attas, çağdaş İslam düşüncesinin en önemli filozof ve mütefekkirlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Malay dünyasında yetişmiş olmakla birlikte etkisi küresel ölçekte hissedilen bir entelektüel olan el-Attas, İslam felsefesi, metafizik, tasavvuf, eğitim teorisi ve medeniyet düşüncesi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

El-Attas, modern dönemde İslam düşüncesinin en özgün isimlerinden biri olarak kabul edilirken, geleneksel İslam ilimleri ile modern akademik disiplinleri birleştiren yaklaşımı, özellikle İslam epistemolojisi, eğitim felsefesi ve medeniyet düşüncesi alanlarında geniş bir etki bıraktı.

Hayatı ve akademik kariyeri

Endonezya'nın Bogor şehrinde 1931 yılında doğan el-Attas, köken itibarıyla Hadramevtli Arap bir aileye mensuptu.

Soyu peygamber nesline dayanan Ba'Alawi ailesine bağlanan el-Attas, gençlik yıllarında askeri eğitim için Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'ne gitti, daha sonra akademik kariyere yöneldi.

Malaya Üniversitesi, McGill Üniversitesi ve SOAS (Londra Üniversitesi) gibi kurumlarda eğitim gören el-Attas doktora tezini erken dönem Malay sufilerinden Hamzah Fansuri'nin tasavvuf anlayışı üzerine yazdı.

1960'lardan itibaren Malezya'da akademik hayatın önemli figürlerinden biri haline gelen el-Attas, Malaya Üniversitesi ve Malezya Ulusal Üniversitesinde görev yaptı. 1987'de Kuala Lumpur'da International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) adlı kurumu kurarak İslam düşüncesi ve medeniyeti üzerine ileri düzey çalışmaların yapıldığı önemli bir merkez oluşturdu.

Çağdaş İslam düşüncesinin dünya çapında önde gelen isimlerinden biri haline gelen el-Attas'ın eserleri, Türkçe, Farsça, Urduca, Fransızca, Almanca, Rusça, Japonca, Korece, Boşnakça ve Hintçe gibi dillere çevrildi.

Düşüncesinin temel hatları

El-Attas'ın düşüncesi esas olarak İslami dünya görüşünün epistemolojik temellerini yeniden inşa etme çabası etrafında şekilleniyordu.

En çok bilinen kavramlarından biri bilginin "İslamileştirilmesi" (Islamization of knowledge) fikriydi. Bu yaklaşım, modern bilginin seküler varsayımlarından arındırılarak İslam'ın ontolojik ve ahlaki çerçevesi içinde yeniden yorumlanmasını anlamına geliyor.

"Bilginin İslamileştirilmesi" konusunu temellendirmeyi hedefleyen bir başka araştırmacı olan İsmail Raci El-Faruki'den farklı olarak el-Attas, sorunun, daha derinde, zihinsel işgalde olduğunu savunuyordu."

El-Faruki, modern sosyal bilimlerin İslami bir metodolojiyle yeniden inşasına odaklanırken; el-Attas, sorunun daha kökte, yani dilin ve kavramların metafiziksel düzeyde sekülerleşerek zihinsel bir işgale uğramasında olduğunu düşünüyordu.

El-Attas'a göre modern Batı düşüncesinin temel sorunu, bilginin nihai hakikat ve metafizik amaçtan koparılmasıydı, bu nedenle bilgi yalnızca araçsal veya maddi bir hedefe indirgenmiş, böylece insanın hakikatle ilişkisi zayıflamıştı.

Seyyid Muhammed Nakib el-Attas'a göre gerçek bilgi, akıl ve deneyimin ötesinde vahiy ve metafizik hakikatle bağlantılı bir bütünlük içinde anlaşılmalıydı.

Eğitim felsefesi

El-Attas'ın eğitim düşüncesinde merkezi kavram "edep"ti.

Düşünüre göre, İslam eğitiminin amacı sadece bilgi aktarmak değil, insanın "edeb sahibi iyi insan" olarak yetişmesini sağlamaktı, bu yüzden eğitim, bilgi ile ahlaki terbiyenin birleştiği bir süreçti.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyyid Muhammed Nakib el-Attas vefat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama... Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Conte, Elif Elmas’a övgü yağdırdı: Heykelini dikmeliyiz Conte, Elif Elmas'a övgü yağdırdı: Heykelini dikmeliyiz
Kazımcan Karataş’ın gördüğü kart olay oldu Kazımcan Karataş'ın gördüğü kart olay oldu
Sergen Yalçın: İnşallah biz mutlu ayrılırız Sergen Yalçın: İnşallah biz mutlu ayrılırız

19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Kadıköy’de ilk 15 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: Kadıköy'de ilk 15 dakikada 2 gol
18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:27
İsrail’in savaştaki ilk asker kaybı Sayıyı ordu açıkladı
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 20:21:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Seyyid Muhammed Nakib el-Attas vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.