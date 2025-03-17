Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş ve Mızraklı'yı Cezaevinde Ziyaret Etti

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı cezaevinde ziyaret etti.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, bugün Edirne F Tipi Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettikten sonra bir açıklama yaptı.

Tanrıkulu, iki siyasetçinin de moralinin yerinde olduğunu, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve herkese selamları olduğunu söyledi. Demirtaş ve Mızraklı'nın barış sürecine olan katkılarını ve bu süreçte atılacak adımlara dair beklentilerini dile getiren Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Şu andaki en önemli gündem tabii ki barış meselesidir. Silahın ve şiddetin kalıcı bir biçimde ortadan kalkması için, üzerlerine düşen ne görev varsa bunları yapma çabası içerisindeler. Bütün muhalefet partilerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sürece hızlıca destek vermeleri onların da beklentisi aynı zamanda. Bunun çabası içerisindeler. Aynı zamanda örgütün bir an önce kongresinin toplanması ve silahsızlanma kararını alarak kendisiyle ilgili nihai karar vermesi de beklentileri içerisinde. Bunu da arzuluyorlar ve bunun koşullarının bir an önce hazırlanması gerektiğini ifade ettiler.

Silahsızlanma süreci ve kongrede alınacak karar, Türkiye'de demokratikleşmenin de barışın da önünü açacak. O nedenle halkın da bu barış iradesine sahip çıkması gerektiğini ifade etti dostlarımız. Ayrıca bu süreci güçlendirecek eş zamanlı adımların Meclis tarafından ele alınması, hızlıca yapması konusunda görüşlerini benimle paylaştılar. Eğer bu süreç hızlı ilerlemezse suiistimallere açık, provokasyonlara açık hale gelebilir. Geçmişte bunun tecrübesini çok yaşadık. Dolayısıyla herkesin iyi niyetle, bu sürecin hızlanması ve hızla adım atılması noktasında üzerine düşen ne varsa yapması gerekir dediler. Yani meclisin, hükümetin, cumhurbaşkanının, muhalefet partilerinin üzerlerine ne düşüyorsa bu konuda iyi niyetle örgütün silahsız hale gelmesi için ve demokratik adımdan atılması için çaba içerisinde olması gerektiğini ifade ettiler.

Tabii ki cezaevlerinde çok sayıda hasta tutuklu var. Cezaevlerinde yatan siyasi tutuklular var. Bunlarla ilgili düzenlemeler de, beklentiler içerisinde sağlıklı, özgür günlerde bir arada olma dileklerini de ilettiler. Ben de kişisel görüşüm şu, hem Selahattin Demirtaş yönden, hem Selçuk Mızraklı yönden, hem de birçok dostumuz yönden adil olmayan süreçlerle mahkum edilmiş cezaevlerinde tutulan birçok insan var. Bunlarla ilgili düzenlemenin de, bir an evvel bu toplumsal barışın güçlenmesi için ele alınması, çalışılması ve toplumsal bir uzlaşmayla parlamentoda bu sürecin bir an önce başlaması gerektiğini ifade ediyorum."