Sezgin Tanrıkulu: Suriye'de barış inşa edilecekse Kürtleri dikkate almayan bir barış inşa edilemez - Son Dakika
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Sezgin Tanrıkulu: Suriye'de barış inşa edilecekse Kürtleri dikkate almayan bir barış inşa edilemez

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Suriye'de barışın inşa edilebilmesi için Kürtlerin ve oradaki halkların iradesinin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Tanrıkulu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Suriye politikasını eleştirerek öz eleştiri vermesi gerektiğini ifade etti.

10.07.2024 19:27
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(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Eğer Suriye'de barış inşa edilecekse Kürtleri dikkate almayan, oradaki halkların iradesini dikkate almayan bir barış inşa edilemez. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Ancak bu şekilde ilerlenebilir. Ben o nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin burada Suriye konusunda öz eleştiri vermesi, kendi yanlışını görmesi ve buradan yürümesi gerektiği görüşündeyim" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. Tanrıkulu, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanlış politikalarından buraya geldik. Biz yıllarca Suriye'ye bu şekilde müdahale etmeyin dedik. ve 13 yılda maliyeti ortada, hem Türkiye'ye maliyeti ortada hem de Suriye'ye maliyeti ortada." ifadelerini kullandı.

"Suriye'de barış, uzlaşma, istikrar ve güvenden yana koyması gerekmektedir"

"Türkiye, Suriye'nin çökmesine, şiddetin sürmesine, halkının daha fazla acı çekmesine ve bunalımın ülke dışına taşmasına izin vermemelidir. Bu nedenle Türkiye'nin yeni bir başlangıç yaparak ağırlığını Suriye'de barış, uzlaşma, istikrar ve güvenden yana koyması gerekmektedir." ifadelerini kullanan Tanrıkulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye meselesi halkın demokrasi, özgürlük ve onurlu yaşam beklentilerinin dış güçler tarafından yönlendirilmeye ve ülkenin geleceğinin Suriyelilerce değil dışarıdan dayattığı hedefler doğrultusunda belirlenmesine çalışılmasından kaynaklanması lazımdır. Çözümün hedefi ne olmalıdır? Sayıyorum. Bir, şiddetin sona ermesi Suriye'de. İki, ülkedeki bütün din, mezhep ve etnik grupların varlık ve haklarının anayasal ve uluslararası hukuk zemininde güvence altına alınması. 2012'de söylemişiz. 2013'te söylemişiz. Oradaki halkların iradesine uygun demokratik bir Suriye rejimin inşa edilmesi. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi ne yaptı? Dünyanın bütün cihatçı örgütlerini, bütün küresel teröristlerini dünyanın 80 ülkesinden küresel teröristleri, cihatçıları Esad'ın düşmesi açısından Suriye'de topladı ve Türkiye'de lojistik destek sağladı. Dolayısıyla bugün Suriye'nin bu noktaya gelmesinde ve bu sorunun bizim iç meselemiz haline gelmesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanlış politikaları vardır.

"Kürtler de eski Kürtler değil Suriye de eski Suriye değil"

Adalet ve Kalkınma Partisi burada bu politikaların öz eleştirisini vermelidir. Bir de kabul edelim, Kürtler de eski Kürtler değil Suriye de eski Suriye değil. Bunu kabul edelim. Eğer Suriye'de barış inşa edilecekse Kürtleri dikkate almayan, oradaki halkların iradesini dikkate almayan bir barış inşa edilemez. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Ancak bu şekilde ilerlenebilir. Ben o nedenle Adalet ve Kalkınma Partisinin burada Suriye konusunda öz eleştiri vermesi, kendi yanlışını görmesi ve buradan yürümesi gerektiği görüşündeyim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sezgin Tanrıkulu: Suriye'de barış inşa edilecekse Kürtleri dikkate almayan bir barış inşa edilemez - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sezgin Tanrıkulu: Suriye'de barış inşa edilecekse Kürtleri dikkate almayan bir barış inşa edilemez - Son Dakika
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