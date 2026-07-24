Sezin Uçar için 100. gün çağrısı

(İSTANBUL) Avukat Sezin Uçar'ın tutukluluğunun 100. günü nedeniyle bir açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, meslektaşının serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Kaboğlu, "Bugün yalnızca yurttaşlar, siyasetçiler, öğretim üyeleri, gazeteciler ve seçilmişler değil; avukatlar da giderek daha sık tutuklanmaktadır. Oysa avukatların, Avukatlık Kanunu'ndan kaynaklanan ek güvenceleri bulunmaktadır. Buna rağmen bu güvencelerin de dikkate alınmadığını üzülerek görmekteyiz" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle gördükleri baskı ve mesleki faaliyetleri nedeniyle 100 gündür tutuklu bulunan Av. Sezin Uçar'a ilişkin değerlendirmelerde bulunmak ve hukuki sürece ilişkin açıklama yapmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Avukat Hakları Merkezi'ne yapılan toplam 882 başvuru içerisinde, hâkim ve savcılar hakkında yapılan şikâyetlerin 312 başvuru ile ilk sırada yer aldığını belirten Kaboğlu, "Özellikle hâkim ve savcılar tarafından avukatlara yönelik tehditler, saldırılar, tacizler ile hukuk ve Anayasa dışı işlem ve uygulamalar en kaygı verici tabloyu oluşturmaktadır" dedi.

Kaboğlu şunları söyledi:

"Çünkü adalet, sav, savunma ve hüküm üçlüsünün sağlıklı işlemesiyle gerçekleşir. Bu üçlünün temel unsurlarından biri olan savunmaya, iddia makamından ya da yargı makamından yönelen her saldırı, doğrudan adalete yapılmış bir saldırıdır. Dolayısıyla bu saldırılar, toplumun bütün bireylerinin hak ve özgürlüklerine yönelmiş saldırılar niteliğindedir. Bu nedenle İstanbul Barosu olarak savunmaya yönelik tüm saldırıları yakından takip ediyoruz. Öldürülen meslektaşlarımızdan tutuklananlara, gözaltına alınanlardan kötü muameleye maruz bırakılanlara kadar avukatlara yönelen her türlü saldırıyı ayrıntılı biçimde inceliyoruz.

"AVUKATLARA YÖNELİK SALDIRILARIN ÖNLENMESİ İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Bu saldırıların yalnızca toplumdaki ekonomik güç ilişkilerinden ya da iktidar mücadelelerinden kaynaklanmadığını görüyoruz. Aynı zamanda resmi kurumların, özellikle de savunma mesleğine yönelik politikalarının ve uygulamalarının da bu süreçte etkili olduğunu gözlemliyoruz.

Bu çerçevede İstanbul Barosu olarak saldırıların önlenmesi için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bugünkü toplantımız da bunun bir parçasıdır.

Ancak öncelikle birkaç hususu vurgulamak isterim.

"SEZİN UÇAR DOSYASINDA ANAYASA İHLAL EDİLMİŞTİR"

Bugünkü toplantımızın nedeni, meslektaşımız Avukat Sezin Uçar'ın tutukluluğunun 100'üncü gününe ulaşmış olmasıdır. Sezin Uçar'ın dosyasında olduğu gibi, diğer birçok meslektaşımız bakımından da yakalama, gözaltı, konut dokunulmazlığına müdahale ve haberleşme özgürlüğünün ihlali süreçlerinde Anayasa'nın 20, 21 ve 22'nci maddelerinin daha en başından ihlal edildiğini görüyoruz. Başka bir ifadeyle, kişilerin özel yaşamlarına yönelik müdahaleler hukuka aykırı biçimde gerçekleştirilmektedir... Anayasa'nın 20, 21 ve 22'nci maddelerinde bu müdahalelerin hangi şartlarda yapılabileceği açıkça düzenlenmiştir. Esas olan hâkim kararıdır. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ise bunun gerekçesi açık biçimde ortaya konulmalıdır.

Ayrıca, 24 saat içerisinde hâkim kararı alınmadığı takdirde idari makamların verdiği kararlar geçerliliğini yitirir. Ne var ki meslektaşlarımız hakkında yürütülen birçok soruşturmada, tutuklama öncesindeki işlemlerde bu anayasal güvencelere uyulmadığını; Anayasa'nın 20, 21 ve 22'nci maddelerinin ihlal edilerek kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldığını gözlemlemekteyiz. Bunun yanında, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını düzenleyen Anayasa'nın 19'uncu maddesi de, 13'üncü maddede yer alan ölçülülük ilkesi gözetilmeden uygulanmaktadır. Ölçülülük ilkesine uyulmaması, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının özüne dokunmaktadır.

"HİÇBİR BİÇİMDE BİR AVUKAT HAKKINDA EV HAPSİ, YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Bugün yalnızca yurttaşlar, siyasetçiler, öğretim üyeleri, gazeteciler ve seçilmişler değil; avukatlar da giderek daha sık tutuklanmaktadır. Oysa avukatların, Avukatlık Kanunu'ndan kaynaklanan ek güvenceleri bulunmaktadır. Buna rağmen bu güvencelerin de dikkate alınmadığını üzülerek görmekteyiz. Bu vesileyle Sezin Uçar'ın, sevgili meslektaşımız Ezgi'nin ve diğer meslektaşlarımızın Anayasa'nın 19, 20, 21 ve 22'nci maddeleri ihlal edilerek gözaltına alındıklarını ve tutuklandıklarını değerlendiriyoruz.

Bir kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılmasının devamını haklı gösterecek gerekçeler somut, açık ve tek tek ortaya konulmalıdır. Biz hiçbir biçimde bir avukat hakkında ev hapsi, adli kontrol veya yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını kabul etmiyoruz. Bir meslektaşımızın kaçacağı ya da hukuka aykırı davranacağı varsayımıyla hareket edilmesini de kabul etmiyoruz. Şunu özellikle vurgulamak isterim: Tutuklama kararlarının keyfî biçimde verildiğini ifade ederken bunu hukuki gerekçelerle söylüyoruz. Çünkü Anayasa'nın 19'uncu maddesi 'tutuklanır' dememekte, 'tutuklanabilir' demektedir.

Bu vesileyle Sezin Uçar'ın ve tutuklu bulunan tüm avukat meslektaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması çağrımızı İstanbul Barosu Yönetimi olarak bir kez daha yineliyoruz. Dosyaya bakan hâkimlere de şu çağrıyı yapmak istiyorum: Unutulmamalıdır ki hâkimler yalnızca Anayasa'nın emredici hükümleriyle bağlıdır. Anayasa dışında hiçbir kişi ya da makamın beklentisi, talebi veya iradesi doğrultusunda hareket edemezler.

İstanbul Barosu olarak hukukun üstünlüğünü korumakla yükümlüyüz. Bu nedenle hâkim ve savcıların anayasal çerçevede hareket edip etmediklerini izlemek de bizim görevimiz ve yetkimizdir"

Basın açıklaması sırasında avukat Sezin Uçar'ın Bakırköy Cezaevi'nden gönderdiği mektup da okundu.