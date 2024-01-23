SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, AA\'nın \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Göksoy, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafına oy veren Göksoy, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Kayıp" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğrafını oylayan Göksoy, "Spor" kategorisinde de Ömer Sercan Karkuş'un "Metenin Nişanı" karesini tercih etti.

Göksoy, çalışmalarından dolayı AA çalışanlarını kutladı.