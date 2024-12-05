SHENZHEN, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrindeki bir demiryolu inşaat sahasında zeminde meydana gelen ani çökmenin ardından 13 işçiye ulaşılamıyor.
Bölge acil durum yönetim bürosunun bildirdiğine göre çarşamba günü yerel saatle 23.00 sularında şehrin Bao'an bölgesindeki Shenzhen-Jiangmen Demiryolu'nun bir bölümünün inşaat sahasında çökme meydana geldi.
Her türlü imkanın seferber edildiği bir kurtarma çalışması başlatıldı.
Çevrede yaşayanlar tahliye edilirken saha çevresindeki trafik geçici olarak kontrollü sağlanmaya başladı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Shenzhen'de Demiryolu İnşaatında Çökme: 13 İşçi Kayıp - Son Dakika
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