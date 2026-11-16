Shenzhen'de orman örtüsü yüzde 39'a ulaştı, kentte 1.350 park bulunuyor - Son Dakika
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Shenzhen'de orman örtüsü yüzde 39'a ulaştı, kentte 1.350 park bulunuyor

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Shenzhen\'de orman örtüsü yüzde 39\'a ulaştı, kentte 1.350 park bulunuyor
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Ağustos ayında yayımlanan rapora göre Shenzhen yüksek kaliteli yeşil kalkınmada ilerleme kaydetti; kentte orman örtüsü oranı yüzde 39, nehir ve göllerin ekolojik kıyı şeridi oranı yüzde 65 oldu. Kentte 1.350 park bulunuyor, bugüne kadar 6.870'ten fazla tür kayıt altına alındı.

SHENZHEN, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kenti, son yıllarda yüksek kaliteli yeşil kalkınma alanında büyük ilerleme kaydetti.

"Bir Uyum Kenti: İnsanlık ve Doğa Arasındaki Uyumlu Birlikteliğin Shenzhen Uygulaması" başlığıyla ağustos ayında yayımlanan rapora göre, kentin orman örtüsü oranı yüzde 39'a, nehir ve göllerin ekolojik kıyı şeridi oranı yüzde 65'e, doğal kıyı şeridi koruma oranı ise yüzde 43,8'e ulaştı.

Kent genelinde bugüne kadar 6.870'ten fazla tür kayıt altına alınırken, ulusal koruma altındaki kritik türlerin sayısı 208'e çıktı.

1.350 parka sahip olan kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarı ise 14,8 metrekareye yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Shenzhen'de orman örtüsü yüzde 39'a ulaştı, kentte 1.350 park bulunuyor - Son Dakika
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