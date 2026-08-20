Shenzhen'de Otonom Araçlarla Lojistikte Devrim - Son Dakika
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Shenzhen'de Otonom Araçlarla Lojistikte Devrim

Shenzhen\'de Otonom Araçlarla Lojistikte Devrim
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Shenzhen, otonom araçların lojistikte kullanımını artırarak teslimat verimliliğini yükseltiyor.

SHENZHEN, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Shenzhen kentindeki lojistik hizmet sağlayıcıları, son yıllarda işlevsel otonom araçların ticari kullanımını hızlandırdı. Böylelikle kuryelerin fiziksel iş yükü azalırken, teslimat verimliliği arttı.

Temmuz 2026 itibarıyla Shenzhen'in lojistik sektöründe 837 adet otonom araç bulunuyor. Söz konusu araçlar yaklaşık 13.000 kilometrelik bir ağa yayılan 2.890 güzergahta hizmet veriyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shenzhen'de Otonom Araçlarla Lojistikte Devrim - Son Dakika

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